Tuyển Chuyên viên tuyển dụng BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà Chứng khoán, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ BOD và các trưởng bộ phận.
Lập kế hoạch tuyển dụng và tổ chức triển khai, thực hiện tuyển dụng nhằm đảm bảo số lượng, tiến độ và chất lượng nhân sự mới.
Tham gia thiết lập các tiêu chí và bảng mô tả công việc của các vị trí.
Phát triển các nguồn tuyển dụng
Tiếp nhận, phân loại, chọn lọc và trực tiếp sơ loại ứng viên.
Tổ chức thi tuyển, phỏng vấn, thông báo kết quả cho ứng viên qua các vòng.
Xây dựng và khai thác mối quan hệ với các tổ chức, đơn vị như trường Đại học khối ngành truyền thông - báo chí nhằm tạo nguồn nhân lực tiềm năng, hợp tác lâu dài trong lĩnh vực tuyển dụng.
Phối hợp các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình tiếp nhận nhân sự và hội nhập diễn ra hiệu quả, đúng quy định.
Quản trị báo cáo tuyển dụng và các công cụ lưu trữ database ứng viên.
Thực hiện các công việc khác liên quan mảng nhân sự theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và các quản lý chuyên môn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên.
Có từ 3-4 năm kinh nghiệm tại vị trí chuyên viên tuyển dụng (với vai trò chuyên trách).
Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng trong lĩnh vực Báo chí - Truyền thông, CNTT, Marketing.
Kỹ năng phỏng vấn tốt; Khả năng đàm phán, giao tiếp.
Khả năng thương thuyết và giải quyết vấn đề tốt.
Biết lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu và có khả năng nhìn nhận, đánh giá con người.
Có khả năng nhìn nhận nhanh - đúng vấn đề & xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
Nhiệt huyết, sáng tạo, khả năng làm việc theo nhóm tốt. Chịu được áp lực cao trong công việc.
Làm việc nhiệt tình, trách nhiệm
Có tư duy truyền thông, marketing, khả năng tự sản xuất ấn phẩm truyền thông.
Kỹ năng tin học tốt.

Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập xứng đáng và hấp dẫn
- Thưởng tháng 13
- Thưởng sinh nhật Công ty (1/2 tháng)
- Thưởng theo hiệu quả công việc
- Chế độ nghỉ mát hàng năm (từ 4 - 6 triệu/năm)
- Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại (1,2 - 1,5 triệu/tháng)
- Hỗ trợ trang phục (5 triệu/năm), laptop: theo quy định của công ty.
- Chế độ chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm cao cấp dành cho nhân viên và người thân; Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Chính sách đào tạo nâng cao tiếng Anh, nghiệp vụ, kỹ năng
- Các hoạt động ngoại khóa Teambuilding, công đoàn tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

