Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Royal City, 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng cá nhân và triển khai công tác tuyển dụng theo phân công của quản lý trực tiếp.

Tìm kiếm, phát triển nguồn ứng viên dựa trên yêu cầu tuyển dụng ngắn hạn và kế hoạch tuyển dụng dài hạn của công ty.

Sàng lọc hồ sơ và liên hệ với ứng viên sắp xếp lịch phỏng vấn.

Tham gia quá trình phỏng vấn, đưa ra đánh giá, đề xuất lựa chọn ứng viên phù hợp với tiêu chuẩn, yêu cầu, kế hoạch tuyển dụng của công ty.

Thực hiện công tác tiếp đón, hỗ trợ nhân sự mới trong quá trình làm việc.

Báo cáo công việc, kết quả tuyển dụng của cá nhân theo tuần, tháng, quý, năm.

Hỗ trợ các công việc của phòng HCNS.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp và gián tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan.

Trình độ đào tạo:

Kiến thức: Có kiến thức về tuyển dụng, nhân sự, thị trường lao động.

Kiến thức:

Kinh nghiệm: Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tuyển Mass và BO ngành FMCG.

Kinh nghiệm:

Kỹ năng:

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint...

Sử dụng tốt các ứng dụng internet phục vụ công việc: Canva, Google Sheet...

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các phầm mềm hỗ trợ tuyển dụng, nhân sự.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy logic, linh hoạt.

Có khả năng chịu được áp lực và khối lượng công việc cao.

Có khả năng xử lí đa nhiệm nhiều đầu mục công việc.

Nhanh nhẹn, hoạt bát.

Yêu cầu về phẩm chất cá nhân:

Trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Làm việc nhiệt huyết, quyết đoán, quyết liệt.

Tác phong làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Hướng ngoại, yêu thích công việc liên quan đến nhân sự.

Có định hướng làm việc lâu dài, gắn bó với công ty.

Giới tính: Nam/Nữ.

Độ tuổi: 24 - 30 tuổi

Sức khỏe tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000vnđ (gross) + thưởng KPI tuyển dụng. Deal trực tiếp trong buổi phỏng vấn, phụ thuộc vào kĩ năng, kinh nghiệm.

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện; có lộ trình phát triển rõ ràng theo phân cấp chức danh nội bộ và lộ trình công danh, tưởng thưởng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ, Tết ...)

Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty.

Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm và hướng dẫn nghiệp vụ trong quá trình làm việc.

Được tham gia chương trình du lịch, teambuilding. Môi trường thân thiện, trẻ trung, năng động.

Xét tăng lương định kì dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G

