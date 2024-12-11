Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Đăng tin tuyển dụng:
Sàng lọc hồ sơ:
Phỏng vấn:
Quản lý dữ liệu ứng viên:
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Yêu cầu công việc:
2. Kỹ năng:
- Phẩm chất: Có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.
Tại Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân Thì Được Hưởng Những Gì
Lương:
+Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy (Chiều thứ Bảy làm việc online)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
