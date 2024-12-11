Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chuyên viên tuyển dụng Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đăng tin tuyển dụng:
Sàng lọc hồ sơ:
Phỏng vấn:
Quản lý dữ liệu ứng viên:

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu công việc:
2. Kỹ năng:
- Phẩm chất: Có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

Tại Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Lương:
BHXH:
Môi trường làm việc:
Đào tạo:
Phép năm:
+Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy (Chiều thứ Bảy làm việc online)
+Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân

Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Toà nhà 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

