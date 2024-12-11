Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm và sàng lọc ứng viên phù hợp với tiêu chí tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng;
Tổ chức phỏng vấn, sắp xếp phân bổ ứng viên phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của các phòng ban;
Quản lý ứng viên, phối hợp với các Bộ phận đánh giá nhân viên khi hết thời gian thử việc;
Tìm kiếm, sáng tạo các kênh, biện pháp tuyển dụng mới phù hợp với nhu cầu và văn hóa Công ty;
Tổ chức, tham gia các ngày hội việc làm nhằm thu hút nguồn nhân lực và quảng cáo hình ảnh công ty đến người lao động;
Quản trị nội dung fanpage Tuyển dụng của công ty, xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng;
Lập kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo;
Phân tích, đánh giá nguồn tuyển dụng và có các giải pháp phù hợp để đạt hiệu quả tuyển dụng cao nhất.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành nhân sự hoặc các chuyên ngành có liên quan khác;
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm về công tác tuyển dụng;
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng ở các Công ty bất động sản, bảo hiểm, ngân hàng..
Có khả năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông, năng động, nhiệt huyết
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục,..
Kỹ năng lập kế hoạch;
Chịu áp lực công việc.
Thời gian làm việc: Sáng từ 8h -12h , chiều 13h30 - 17h30, làm từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ: 15-20tr
Được khám sức khỏe định kỳ; được hưởng chế độ nghỉ dưỡng, du lịch hàng năm cho các nhân và gia đình.
Được hòa vào văn hóa" Ăn chơi nhảy múa" của "Gia đình Cen" sau những giờ làm việc căng thẳng để kết nối mọi người gần với nhau hơn.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Thưởng cuối năm (lương tháng 13), thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Tập đoàn.
Du lịch, teambuilding hàng năm
Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty.
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng Luật lao động hiện hành.
Được trang bị bảo hiểm sức khỏe PTI.
Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

