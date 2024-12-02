Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Sky City Tower, 88A Láng Hạ, Hà Nội., Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Tìm kiếm và sàng lọc ứng viên phù hợp với tiêu chí tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng;

- Tổ chức phỏng vấn, sắp xếp phân bổ ứng viên phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của các phòng ban.

- Quản lý ứng viên, phối hợp với các Bộ phận đánh giá nhân viên khi hết thời gian thử việc;

- Tìm kiếm, sáng tạo các kênh, biện pháp tuyển dụng mới phù hợp với nhu cầu và văn hóa Công ty.

- Tổ chức, tham gia các ngày hội việc làm nhằm thu hút nguồn nhân lực và quảng cáo hình ảnh công ty đến người lao động;

- Lập kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo;

- Phân tích, đánh giá nguồn tuyển dụng và có các giải pháp phù hợp để đạt hiệu quả tuyển dụng cao nhất;

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành nhân sự hoặc các chuyên ngành có liên quan khác;

- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trở lên về công tác tuyển dụng, đặc biệt mạnh tuyển telesale.

- Đã có kinh nghiệm tuyển cho các Công ty về bất động sản, tài chính, ngân hàng,...

- Có khả năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông, năng động, nhiệt huyết

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục,...

- Kỹ năng lập kế hoạch;

- Chịu áp lực công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 14,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ + hoa hồng + thưởng

14,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ + hoa hồng + thưởng

Được khám sức khỏe định kỳ; được hưởng chế độ nghỉ dưỡng, du lịch hàng năm cho các nhân và gia đình.

Được hòa vào văn hóa" Ăn chơi nhảy múa" của "Gia đình Cen" sau những giờ làm việc căng thẳng để kết nối mọi người gần với nhau hơn.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Thưởng cuối năm (lương tháng 13), thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Tập đoàn.

Du lịch, teambuilding hàng năm

Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty.

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng Luật lao động hiện hành.

Được trang bị bảo hiểm sức khỏe PTI.

Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin