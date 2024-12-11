Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tuyển dụng (90%)
Đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên đa kênh để thu hút ứng viên;
Liên hệ ứng viên, đặt lịch phỏng vấn, giải đáp cho ứng viên các thông tin cần thiết;
Nghiên cứu, đóng góp ý tưởng và cùng bộ phận thực hiện các dự án tạo nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng;
Tham gia các dự án tạo nguồn ứng viên: Job fair, workshop,....
Cập nhật Data ứng viên vào hệ thống Báo cáo và lưu trữ.
Công tác hỗ trợ khác (10%)
Viết content tuyển dụng và các bài văn hóa nội bộ đăng bài Fanpage theo hướng dẫn của Trưởng phòng;
Hỗ trợ công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 02 năm trong tại vị trí Tuyển dụng
Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển sales Bất động sản
Nhanh nhẹn, Chủ động, Trách nhiệm
Có định hướng gắn bó lâu dài và phát triển về ngành Nhân sự
Có laptop và phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 9.000.000 – 12.000.000 VND/ tháng + Thưởng KPIs.
Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
Du lịch, nghỉ mát, team building hằng năm, nghỉ Lễ , Tết theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, được học hỏi nâng cấp bản thân liên tục, văn hóa cởi mở, luôn sẵn sàng tương tác hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 61 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

