Tuyển Chuyên viên tuyển dụng TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại TẬP ĐOÀN AMACCAO
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Lập kế hoạch tuyển dụng dựa trên nhu cầu của các phòng ban;
- Triển khai kế hoạch tuyển dụng;
- Tiếp nhận nhân sự mới;
- Thực hiện các công việc được giao từ BGĐ.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng,.. các ngành liên quan;
- Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng word, excel...
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
- Nhiệt tình, hòa đồng.
Tại TẬP ĐOÀN AMACCAO Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hỗ trợ ăn ca tại văn phòng, thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;
- Được làm việc tại Tập đoàn lớn - Tập đoàn AMACCAO; Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;
- Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;
- Tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN AMACCAO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
