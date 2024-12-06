Tuyển Chuyên viên tuyển dụng TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc

- Lập kế hoạch tuyển dụng dựa trên nhu cầu của các phòng ban;

- Triển khai kế hoạch tuyển dụng;

- Tiếp nhận nhân sự mới;

- Thực hiện các công việc được giao từ BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng,.. các ngành liên quan;

- Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng word, excel...

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

- Nhiệt tình, hòa đồng.

Tại TẬP ĐOÀN AMACCAO Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ ăn ca tại văn phòng, thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;

- Được làm việc tại Tập đoàn lớn - Tập đoàn AMACCAO; Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;

- Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;

- Tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN AMACCAO

