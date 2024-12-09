Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Handico, Phạm Hùng, Mễ Trì, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Các nhiệm vụ khác khi được phân công

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị nhân sự hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Đã có 2 năm làm việc ở vị trí ứng tuyển trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương mại/ Phân phối ngành hàng mẹ và bé.

Có kỹ năng soạn thảo các văn bản, hợp đồng, kỹ năng quan sát và đánh giá, kỹ năng đàm phán về thu nhập và các điều khoản khác, có hiểu biết về thị trường lao động.

Có mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8 triệu - 13 triệu/ tháng

Thưởng lương tháng thứ 13 và các ngày lễ, tết

Đảm bảo các chế độ teambuilding, chăm sóc sức khỏe định kỳ, các hoạt động sự kiện nội bộ Công ty.

Được đề xuất các kế hoạch, chương trình, giải pháp thực hiện công việc

Được đề xuất tuyển chọn và bố trí, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt HĐLĐ nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin