Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Handico, Phạm Hùng, Mễ Trì, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị nhân sự hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Đã có 2 năm làm việc ở vị trí ứng tuyển trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương mại/ Phân phối ngành hàng mẹ và bé.
Có kỹ năng soạn thảo các văn bản, hợp đồng, kỹ năng quan sát và đánh giá, kỹ năng đàm phán về thu nhập và các điều khoản khác, có hiểu biết về thị trường lao động.
Có mong muốn gắn bó lâu dài.
Thu nhập 8 triệu - 13 triệu/ tháng
Thưởng lương tháng thứ 13 và các ngày lễ, tết
Đảm bảo các chế độ teambuilding, chăm sóc sức khỏe định kỳ, các hoạt động sự kiện nội bộ Công ty.
Được đề xuất các kế hoạch, chương trình, giải pháp thực hiện công việc
Được đề xuất tuyển chọn và bố trí, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt HĐLĐ nhân sự
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
