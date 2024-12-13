Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1.Tuyển dụng (60%)

Tìm kiếm và sàng lọc ứng viên;

Có khả năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên Sale;

Có kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí BO;

Quản trị nội dung fanpage Tuyển dụng của công ty, xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng;

Lập kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo;

2.Nhân sự (30%)

Quản lý thông tin nhân sự tại văn phòng phụ trách

Cập nhập thông tin nhân sự mới, nghỉ, CTV,...

Phụ trách các hoạt động khác tại văn phòng.

3.Hành chính (10%)

Hỗ trợ 1 số công việc hành chính nếu cần (rất ít, công ty đã có nhân viên hành chính)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành nhân sự hoặc các chuyên ngành có liên quan khác;

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm về công tác tuyển dụng bất động sản, bảo hiểm, tài chính;

Có khả năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông, năng động, nhiệt huyết

Chịu áp lực công việc.

Thời gian làm việc: Sáng từ 8h15 -12h , chiều 13h30 - 17h30, làm từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Ứng viên ứng tuyển nhận việc sau Tết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12-15M + hh + thưởng tuyển dụng

Được hưởng chế độ nghỉ dưỡng, du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đại lý BĐS có danh tiếng;

Thưởng quý, thưởng cuối năm, thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh.

Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty.

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng Luật lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin