Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Đức Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 120 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Quận Ba Đình

Tuyển dụng kịp thời số lượng và chẩt lượng đáp ứng yêu cầu của Công ty;

Quản lý các kênh tuyển dụng: Thực hiện sáng tạo nội dung, hình ảnh trên các Fanpage tuyển dụng của công ty như: Linkedin, Facebook, Hội nhóm nhân sự...

Sàng lọc hồ sơ, sơ tuyển ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn với các ứng viên;

Tạo nguồn database ứng viên và xây dựng mạng lưới ứng viên tiềm năng phục vụ công tác tuyển dụng khi cần thiết;

Tiếp nhận nhân sự mới: giới thiệu, hướng dẫn và đạo tạo hội nhập...

Có mối quan hệ hoặc chủ động thiết lập các mối quan hệ với các trường Đại Học để tổ chức các ngày hội việc làm, thu hút nguồn nhân lực tuyển dụng vào Công Ty.

Thực hiện các công việc hành chính khác của Phòng Nhân sự: Soạn thảo hoặc ban hành quyết định, thông báo của Công ty; Tổ chức Các hoạt động gắn kết nhân viên ( teambuilding, tiệc tất niên, tân niên, sinh nhật...) Liên hệ người bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa thiết bị văn phòng;

Thực hiện những nhiệm vụ công việc khác được giao bởi quản lý trực tiếp.

- Tốt nghiệp Đại học thuộc các chuyên ngành học có liên quan đến các lĩnh vực như Nhân lực, Xã hội, Con người, Quản trị;

- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn.

- Có kinh nghiệm thực tiễn ít nhất 2 năm về lĩnh vực chuyên môn tương tự.

- Chủ động nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc.

- Trung thực và đáng tin cậy.

- Thái độ tích cực, có thể thúc đẩy và truyền cảm hứng cho nhân sự của doanh nghiệp

- Kỹ năng giao tiếp tốt, kết nối mọi người, ngoại giao.

- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả và giải quyết vấn đề

- Kỹ năng lắng nghe tích cực, chu đáo trong công việc, có khả năng thấu hiểu, đồng cảm.

- Ứng viên có kinh nghiệm mạnh tuyển dụng Mass/ Tuyển Dụng cấp chuyên viên/ nhân viên

- Thử việc: Thời gian thử việc 2 tháng

