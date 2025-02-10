Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô H18 + H19, Ngõ 68, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

● Xác định nhu cầu tuyển dụng và thực hiện tuyển dụng khối phụ trách

● Phụ trách xây dựng nội dung đào tạo hội nhập, hỗ trợ nhân sự mới hòa nhập với văn hóa công ty

● Đề xuất với cấp trên về phương án triển khai việc tuyển dụng.

● Thực hiện truyền thông tuyển dụng qua các kênh

● Khai thác CV trên các kênh tuyển dụng đang dùng

● Phối hợp với các phòng ban chuẩn bị công tác phỏng vấn (như sắp xếp phỏng vấn, đặt lịch phỏng vấn,...)

● Thông báo kết quả phỏng vấn và chuẩn bị công tác nhận việc cho nhân sự mới

● Theo sát tiến độ công việc, báo cáo kết quả, các vấn đề tồn tại trong công tác chuyên môn và đề xuất các giải pháp khắc phục để đạt được mục tiêu tuyển dụng.

● Lưu trữ, quản lý hồ sơ nhân sự

● Làm thư mời, HĐ CTV, HĐTV, HĐLĐ

● Các công việc liên quan tới tuyển dụng khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có 2 năm kinh nghiệm.

● Tốt nghiệp Đại học thuộc ngành: Quản trị nguồn nhân lực, Quản lý nhân sự, Kinh tế lao động hoặc các ngành tương đương.

● Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng như Ms.Word, Ms.Excel, Ms. Powerpoint, Ms. Outlook...

● Khả năng nắm bắt công việc nhanh, tổ chức thực hiện công việc khoa học, chịu được áp lực cao trong công việc.

● Chỉn chu, nhiệt tình, có trách nhiệm, thái độ dịch vụ tốt.

● Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Được đào tạo và phát triển

Được tham gia các hoạt động, sự kiện trong và ngoài công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

