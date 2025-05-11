Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 1 USD

Mức lương 750 - 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Để đáp ứng cho chiến lược phát triển của Tập đoàn Karofi trong năm 2025, giữ vững vị thế TOP 1 thị phần Máy lọc nước tại Việt Nam, đồng thời mang Thương hiệu Karofi phủ rộng trên thị trường Quốc tế với các sản phẩm Điện gia dụng & Điện tử thông minh, Karofi tuyển bổ sung 01 Chuyên viên Tuyển dụng Quốc tế (Sales, Marketing, R&D... Oversea)

MÔ TẢ NHIỆM VỤ

- Phụ trách tuyển dụng các vị trí tại Tập đoàn đơn vị thành viên tại Việt Nam và Quốc tế.

- Làm việc với các Quản lý Bộ phận để hiểu rõ về chân dung ứng viên phù hợp: mô tả công việc, tiêu chí tuyển dụng, các yêu cầu đặc biệt...

- Tạo nguồn & phát triển data ứng viên

- Phỏng vấn, đánh giá và tổ chức các bước tuyển dụng theo Quy trình Tuyển dụng.

- Thực hiện các thủ tục theo Quy trình Tiếp đón và Hỗ trợ Nhân sự mới, cùng các công việc liên quan khác.

- Phát triển thương hiệu tuyển dụng Tập đoàn tại Việt Nam và Quốc tế

- Báo cáo tuyển dụng theo quy định.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại, …

- Có từ trên 03 năm kinh nghiệm làm tuyển dụng, ưu tiên kinh nghiệm tại các đơn vị Headhunt hoặc các công ty quy mô lớn.

- Có tinh thần trách nhiệm, có khả năng chịu áp lực cao.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

- Kỹ năng thiết lập mục tiêu, tự chủ trong việc lên kế hoạch và cam kết thực hiện mục tiêu.

- Có kỹ năng giao tiếp thành thạo tiếng Anh

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực.

- Thưởng cuối năm theo kết quả công việc, từ 1- 3 tháng lương.

- Công ty trang bị laptop & các phương tiện làm việc

- Trở thành đồng nghiệp của đội ngũ 1800 Cán bộ Nhân viên, môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt.

- Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động.

- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.

- Chế độ nghỉ phép năm, teambuilding, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, Nghỉ 02 T7 và các ngày Chủ nhật trong tháng

- Văn phòng làm việc tại Tòa Hudland, số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

