Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 1 USD

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Mức lương
750 - 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hudland Tower, số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 750 - 1 USD

Để đáp ứng cho chiến lược phát triển của Tập đoàn Karofi trong năm 2025, giữ vững vị thế TOP 1 thị phần Máy lọc nước tại Việt Nam, đồng thời mang Thương hiệu Karofi phủ rộng trên thị trường Quốc tế với các sản phẩm Điện gia dụng & Điện tử thông minh, Karofi tuyển bổ sung 01 Chuyên viên Tuyển dụng Quốc tế (Sales, Marketing, R&D... Oversea)
MÔ TẢ NHIỆM VỤ
- Phụ trách tuyển dụng các vị trí tại Tập đoàn đơn vị thành viên tại Việt Nam và Quốc tế.
- Làm việc với các Quản lý Bộ phận để hiểu rõ về chân dung ứng viên phù hợp: mô tả công việc, tiêu chí tuyển dụng, các yêu cầu đặc biệt...
- Tạo nguồn & phát triển data ứng viên
- Phỏng vấn, đánh giá và tổ chức các bước tuyển dụng theo Quy trình Tuyển dụng.
- Thực hiện các thủ tục theo Quy trình Tiếp đón và Hỗ trợ Nhân sự mới, cùng các công việc liên quan khác.
- Phát triển thương hiệu tuyển dụng Tập đoàn tại Việt Nam và Quốc tế
- Báo cáo tuyển dụng theo quy định.

Với Mức Lương 750 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại, …
- Có từ trên 03 năm kinh nghiệm làm tuyển dụng, ưu tiên kinh nghiệm tại các đơn vị Headhunt hoặc các công ty quy mô lớn.
- Có tinh thần trách nhiệm, có khả năng chịu áp lực cao.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
- Kỹ năng thiết lập mục tiêu, tự chủ trong việc lên kế hoạch và cam kết thực hiện mục tiêu.
- Có kỹ năng giao tiếp thành thạo tiếng Anh

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực.
- Thưởng cuối năm theo kết quả công việc, từ 1- 3 tháng lương.
- Công ty trang bị laptop & các phương tiện làm việc
- Trở thành đồng nghiệp của đội ngũ 1800 Cán bộ Nhân viên, môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt.
- Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động.
- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.
- Chế độ nghỉ phép năm, teambuilding, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, Nghỉ 02 T7 và các ngày Chủ nhật trong tháng
- Văn phòng làm việc tại Tòa Hudland, số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hudland Towers, số 06 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội

