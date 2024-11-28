Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH HEBES TRADING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: An Dương Vương, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, viết scripts livestream;

Hỗ trợ thiết kế hình ảnh social media (Facebook, Instagram,...);

Hỗ trợ và phối hợp thực hiện các nội dung công việc của team;

Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý giao.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Sinh viên năm 3, 4 học chuyên ngành liên quan;

Có laptop làm việc;

Có tư duy sáng tạo, chủ động, sử dụng ngôn ngữ tốt, mạch lạc;

Biết sử dụng Canva,...;

Linh hoạt trong cách giao tiếp, hòa đồng, tận tâm với công việc;

Tiếng Anh đọc – viết.

Tại CÔNG TY TNHH HEBES TRADING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Có hỗ trợ thực tập (50k -100k/ngày) + thưởng thêm nếu làm tốt;

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng, chuyên nghiệp;

Được hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEBES TRADING VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin