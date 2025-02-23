Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Bliss làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Bliss làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bliss
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty Cổ Phần Bliss

Content Writer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công Ty Cổ Phần Bliss

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 384/9

- 9A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P Võ Thị Sáu, Q3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Viết và tổng hợp các bài viết về chủ đề làm cha mẹ và nuôi dạy con (từ nguồn tiếng Anh, tiếng Việt)
Phát triển nội dung, podcast cho ứng dụng làm cha mẹ và nuôi dạy con
Phát triển chương trình đào tạo cho cho cha mẹ và trẻ em theo kế hoạch của dự án
Chủ động trong công việc và phối hợp chặt chẽ với team để thực hiện các công việc từ giai đoạn lên ý tưởng đến lúc hoàn thiện
Các công việc khác được phân công theo trách nhiệm công việc

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan giáo dục, tâm lý, ngôn ngữ,... và các ngành liên quan
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực biên tập, giáo dục, tâm lý…
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với cha mẹ, trẻ em các độ tuổi.
Khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt, có khả năng biên dịch và tổng hợp tài liệu tiếng Anh, văn phong mạch lạc, thu hút.
Có kỹ năng tìm kiếm thông tin, xử lý thông tin và giải quyết vấn đề tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Bliss Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng theo dự án.
16 ngày nghỉ phép/năm.
Làm việc 5 ngày/tuần, thời gian làm việc linh hoạt, trang phục tự do.
Phụ cấp tiền cơm trưa, cung cấp thức uống và đồ ăn nhẹ hàng ngày.
Khám sức khỏe định kỳ tại Phòng Khám Quốc tế.
Mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện PTI.
Các hoạt động du lịch, vui chơi, ăn uống ngoại khóa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bliss

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bliss

Công Ty Cổ Phần Bliss

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 38 đường số 8, khu Hà Đô, phường 12, quận 10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-content-writer-thu-nhap-10-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job319025
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm 3S Media
Tuyển Content Writer 3S Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
3S Media
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
Tuyển Content Writer Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LANBENA
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LANBENA
Hạn nộp: 31/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE
Hạn nộp: 17/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Hạn nộp: 19/06/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AT Đông Dương
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH AT Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AT Đông Dương
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP U2U NETWORK
Tuyển Content Writer CÔNG TY CP U2U NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP U2U NETWORK
Hạn nộp: 23/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Tuyển Content Writer Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Tuyển Content Writer Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Hạn nộp: 06/06/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm 3S Media
Tuyển Content Writer 3S Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
3S Media
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
Tuyển Content Writer Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LANBENA
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LANBENA
Hạn nộp: 31/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE
Hạn nộp: 17/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Hạn nộp: 19/06/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AT Đông Dương
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH AT Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AT Đông Dương
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP U2U NETWORK
Tuyển Content Writer CÔNG TY CP U2U NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP U2U NETWORK
Hạn nộp: 23/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Tuyển Content Writer Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Tuyển Content Writer Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Hạn nộp: 06/06/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Writer Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Chusvn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Chusvn
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Tatu Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Tatu Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING
12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công ty cổ phần Nhà Phương Nam Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty cổ phần Nhà Phương Nam Việt Nam
18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Viện Thẩm Mỹ Slender làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Viện Thẩm Mỹ Slender
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHUYỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 6 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHUYỆN
Tới 6 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Writer Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hands On-Beo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hands On-Beo
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer RMIT University Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận RMIT University Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle
6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle
6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer DRH Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu DRH Clinic
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Yamaha Motor Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Yamaha Motor Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HỆ THỐNG LONG VÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HỆ THỐNG LONG VÂN
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công ty Cổ phần WBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần WBO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Traveloka Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Traveloka Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hands On-Beo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hands On-Beo
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Westcoast International Healthcare Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Westcoast International Healthcare Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer RMIT University Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận RMIT University Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer DRH Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu DRH Clinic
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Phú Hưng Life làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,600 USD Phú Hưng Life
1,000 - 1,600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer RMIT University Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận RMIT University Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer DRH Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu DRH Clinic
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hands On-Beo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hands On-Beo
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 3,000 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
2,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Phú Hưng Life làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,600 USD Phú Hưng Life
1,000 - 1,600 USD Chưa có kinh nghiệm