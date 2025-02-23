Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Bliss làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 384/9 - 9A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P Võ Thị Sáu, Q3, Quận 3, Quận 3

Viết và tổng hợp các bài viết về chủ đề làm cha mẹ và nuôi dạy con (từ nguồn tiếng Anh, tiếng Việt)

Phát triển nội dung, podcast cho ứng dụng làm cha mẹ và nuôi dạy con

Phát triển chương trình đào tạo cho cho cha mẹ và trẻ em theo kế hoạch của dự án

Chủ động trong công việc và phối hợp chặt chẽ với team để thực hiện các công việc từ giai đoạn lên ý tưởng đến lúc hoàn thiện

Các công việc khác được phân công theo trách nhiệm công việc

Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan giáo dục, tâm lý, ngôn ngữ,... và các ngành liên quan

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực biên tập, giáo dục, tâm lý…

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với cha mẹ, trẻ em các độ tuổi.

Khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt, có khả năng biên dịch và tổng hợp tài liệu tiếng Anh, văn phong mạch lạc, thu hút.

Có kỹ năng tìm kiếm thông tin, xử lý thông tin và giải quyết vấn đề tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Bliss Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng theo dự án.

16 ngày nghỉ phép/năm.

Làm việc 5 ngày/tuần, thời gian làm việc linh hoạt, trang phục tự do.

Phụ cấp tiền cơm trưa, cung cấp thức uống và đồ ăn nhẹ hàng ngày.

Khám sức khỏe định kỳ tại Phòng Khám Quốc tế.

Mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện PTI.

Các hoạt động du lịch, vui chơi, ăn uống ngoại khóa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bliss

