Tuyển Copywriter CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO CHUYỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 6 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO CHUYỆN
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Copywriter

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Copywriter Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO CHUYỆN

Mức lương
Đến 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 153, Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương Đến 6 Triệu

Sáng tạo nội dung hấp dẫn về bóng đá (tin tức, sự kiện, cầu thủ, giải đấu).
Đặc biệt: Am hiểu bóng đá phủi sân 7 và các giải đấu Châu Âu.
Đặc biệt:
Thiết kế hình ảnh cho các bài đăng trên Facebook và mạng xã hội khác.
Đăng bài, quản lý nội dung và tương tác với người dùng trên các kênh truyền thông của công ty.

Với Mức Lương Đến 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê bóng đá và có kiến thức sâu về bóng đá phủi cũng như các giải đấu quốc tế.
Kỹ năng viết lách tốt, sáng tạo, truyền tải nội dung một cách thu hút.
Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop.
Có kinh nghiệm quản lý fanpage hoặc các nền tảng truyền thông là một lợi thế.
Ưu tiên: Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Marketing, truyền thông.
Ưu tiên:

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO CHUYỆN Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng (hưởng 85% lương).
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Có cơ hội tham gia các sự kiện bóng đá và mở rộng kết nối trong ngành.
Tham gia BHXH theo đúng quy định
Du lịch hằng năm
Ứng viên cần hoàn thành bài test tuyển dụng:
Test kỹ năng content: Viết một bài viết ngắn (200-300 từ) với chủ đề về bóng đá phủi hoặc một giải đấu quốc tế.
Test kỹ năng Photoshop: Thiết kế một hình ảnh truyền thông phù hợp với nội dung bài viết trên.
Lưu ý: Link bài test sẽ được gửi đến ứng viên phù hợp khi ứng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO CHUYỆN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO CHUYỆN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 153 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, HCM

