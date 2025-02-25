Tuyển Copywriter CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40 Đường số 6, KDC Cityland Gardel Hills, Phường 5, ( Sau Emart Phan Văn Trị), Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương Thỏa thuận

Vai Trò:

Trách Nhiệm Chính:

1. Sáng tạo & Biên tập

2. Phân Tích và Tối Ưu Hiệu Quả

3. Phối hợp đội ngũ & Quy trình

4. Kết quả & Đóng góp

Giá Trị Cốt Lõi Cần Có:

1. Nhiệt huyết & Cầu tiến

2. Trung thực & Chân thành

3. Sáng tạo & Tối ưu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu:

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm làm việc trong lĩnh vực

Copywriting/Content Marketing hoặc các vị trí liên quan, có nền tảng về

marketing.

- Kỹ năng viết tiếng Anh: Tương đương IELTS 6.5 trở lên (để biên tập,

sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh).

- Tư duy sáng tạo & hướng người dùng: Biết cách phân tích tâm lý,

hành vi để tạo nội dung “chạm” đến khán giả.

- Khả năng giao tiếp & làm việc nhóm: Dễ dàng trao đổi, phối hợp với

đồng nghiệp, linh hoạt trong xử lý tình huống.

- Tinh thần học hỏi, chủ động, trách nhiệm: Sẵn sàng cập nhật kiến

thức mới, không ngại thử nghiệm để đạt kết quả tốt.

- Yêu cầu có laptop cá nhân.

- Không dị ứng lông mèo: Môi trường làm việc có thể xuất hiện mèo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi & Cơ hội

Thưởng các dịp lễ, Tết, lương tháng 13, team building hàng năm.

Nghỉ các ngày lễ, tết, phép theo quy định của nhà nước.

Làm việc trong phòng máy lạnh.

Cơ hội thăng tiến, môi trường năng động toàn người trẻ

Tài trợ các khoá học phát triển cho nhân viên hoàn thành tốt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT

