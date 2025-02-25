Tuyển Copywriter CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Copywriter Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 40 Đường số 6, KDC Cityland Gardel Hills, Phường 5, ( Sau Emart Phan Văn Trị), Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương Thỏa thuận
Vai Trò:
Trách Nhiệm Chính:
1. Sáng tạo & Biên tập
2. Phân Tích và Tối Ưu Hiệu Quả
3. Phối hợp đội ngũ & Quy trình
4. Kết quả & Đóng góp
Giá Trị Cốt Lõi Cần Có:
1. Nhiệt huyết & Cầu tiến
2. Trung thực & Chân thành
3. Sáng tạo & Tối ưu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu Cầu:
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm làm việc trong lĩnh vực
Copywriting/Content Marketing hoặc các vị trí liên quan, có nền tảng về
marketing.
- Kỹ năng viết tiếng Anh: Tương đương IELTS 6.5 trở lên (để biên tập,
sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh).
- Tư duy sáng tạo & hướng người dùng: Biết cách phân tích tâm lý,
hành vi để tạo nội dung “chạm” đến khán giả.
- Khả năng giao tiếp & làm việc nhóm: Dễ dàng trao đổi, phối hợp với
đồng nghiệp, linh hoạt trong xử lý tình huống.
- Tinh thần học hỏi, chủ động, trách nhiệm: Sẵn sàng cập nhật kiến
thức mới, không ngại thử nghiệm để đạt kết quả tốt.
- Yêu cầu có laptop cá nhân.
- Không dị ứng lông mèo: Môi trường làm việc có thể xuất hiện mèo.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm làm việc trong lĩnh vực
Copywriting/Content Marketing hoặc các vị trí liên quan, có nền tảng về
marketing.
- Kỹ năng viết tiếng Anh: Tương đương IELTS 6.5 trở lên (để biên tập,
sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh).
- Tư duy sáng tạo & hướng người dùng: Biết cách phân tích tâm lý,
hành vi để tạo nội dung “chạm” đến khán giả.
- Khả năng giao tiếp & làm việc nhóm: Dễ dàng trao đổi, phối hợp với
đồng nghiệp, linh hoạt trong xử lý tình huống.
- Tinh thần học hỏi, chủ động, trách nhiệm: Sẵn sàng cập nhật kiến
thức mới, không ngại thử nghiệm để đạt kết quả tốt.
- Yêu cầu có laptop cá nhân.
- Không dị ứng lông mèo: Môi trường làm việc có thể xuất hiện mèo.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi & Cơ hội
Thưởng các dịp lễ, Tết, lương tháng 13, team building hàng năm.
Nghỉ các ngày lễ, tết, phép theo quy định của nhà nước.
Làm việc trong phòng máy lạnh.
Cơ hội thăng tiến, môi trường năng động toàn người trẻ
Tài trợ các khoá học phát triển cho nhân viên hoàn thành tốt công việc
Thưởng các dịp lễ, Tết, lương tháng 13, team building hàng năm.
Nghỉ các ngày lễ, tết, phép theo quy định của nhà nước.
Làm việc trong phòng máy lạnh.
Cơ hội thăng tiến, môi trường năng động toàn người trẻ
Tài trợ các khoá học phát triển cho nhân viên hoàn thành tốt công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI