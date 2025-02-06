Tuyển Copywriter Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH HVNet
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty TNHH HVNet

Copywriter

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Copywriter Tại Công ty TNHH HVNet

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 255 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung video trên các kênh Paid Media (TikTok ads, Fb ads, Google ads...) với mục tiêu thúc đẩy mua hàng.
Paid Media (TikTok ads, Fb ads, Google ads...)
thúc đẩy mua hàng.
Phối hợp cùng Designer thiết kế ladipage bán hàng.
Tìm kiếm và triển khai hoặc định hướng nội dung cho các micro, mini và big KOL/KOC, Celebrity...
Nghiên cứu sâu chân dung khách hàng nhằm chạm tới các insight đắt giá.
Phối hợp và làm việc hiệu quả với các bộ phận khác như: Digital marketer, Graphic Designer, Video Editor...
Thực hiện các công việc khác trong phạm vi chuyên môn theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm tại các agency hoặc nhãn hàng.
Có hiểu biết tốt về thuật toán phân phối nội dung của các nền tảng (TikTok, Meta...).
Có thể hiểu đa dạng các đối tượng khách hàng mục tiêu từ đó viết được nhiều phong cách, giọng điệu khác nhau, phù hợp với từng đối tượng.
Có khả năng viết content dạng storytelling.
Nhạy bén trong bộ kỹ năng “Quan sát - Bắt chước - Tùy biến”.
Có kiến thức sâu sắc về marketing, content marketing.
Thích tìm hiểu về văn hóa của các vùng miền khác nhau là một điểm cộng.

Tại Công ty TNHH HVNet Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10 - 12 triệu hoặc thỏa thuận.
Thưởng theo % hoa hồng trên lợi nhuận.
Thưởng dự án.
Có cơ hội được training bởi các chuyên gia đến từ các nền tảng công nghệ lớn nhất hiện nay (TikTok, Google, Meta...).
Có cơ hội được tài trợ 100% chi phí cho các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Executive - Thị trường VN.
Leader - Quản lý nhân sự content tại thị trường VN.
Manager - Quản lý tổng cho thị trường VN và Global.
Phụ cấp cơm trưa, cơm tối, gửi xe.
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN...
Team building 2 lần/năm.
Được hưởng các chính sách phúc lợi khác, theo quy định của công ty.
Địa chỉ làm việc: 127/2/26 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, TP.HCM
Địa chỉ làm việc:
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 từ Thứ 2 - Thứ 7 (nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng)
Thời gian làm việc:
>>>Nộp CV ứng tuyển kèm PORTFOLIO
PORTFOLIO

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HVNet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH HVNet

Công ty TNHH HVNet

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 255 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

