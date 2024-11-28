Tuyển Copywriter CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 34, lô N07A, Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Sáng tạo nội dung:

Viết các bài viết quảng cáo, nội dung truyền thông trên đa nền tảng (website, mạng xã hội, email, blog).

Phát triển các kịch bản video, slogan, tagline, và nội dung chiến dịch quảng cáo.

Tạo nội dung cho các chương trình sự kiện, khuyến mãi và các hoạt động thương hiệu.

2. Lên ý tưởng và kế hoạch nội dung:

Nghiên cứu thị trường, đối tượng mục tiêu và xu hướng mới để phát triển ý tưởng sáng tạo.

Phối hợp với bộ phận thiết kế để đảm bảo nội dung và hình ảnh đồng bộ, phù hợp chiến dịch.

3.Quản lý và tối ưu hóa nội dung:

Theo dõi, đánh giá hiệu quả của nội dung thông qua các chỉ số (reach, engagement, conversion).

Đảm bảo nội dung không vi phạm bản quyền và tuân thủ các quy định pháp lý, văn hóa.

4. Hỗ trợ các dự án khác:

Tham gia xây dựng kế hoạch truyền thông tổng thể.

Cung cấp nội dung hỗ trợ các phòng ban khác khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng báo chí, viết nội dung

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm báo/ viết bài hoặc làm việc ở vị trí tương tự tại các agency, doanh nghiệp (PR executive,...)

Ưu tiên các nhóm ngành ngôn ngữ, báo chí, truyền thông, kinh tế và MKT.

Tiếng Anh giao tiếp, chịu được áp lực công việc và đảm bảo đúng deadline.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 – 18h00), Thứ 7 làm việc cách tuần (9h00-17g00).

Được hưởng các điều khoản khác theo quy định nhà nước: Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH - BHYT, thưởng lễ, Tết, sinh nhật...

Được review lương 6 tháng/ lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

