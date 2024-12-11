Tuyển Copywriter Ninja Van làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 307/21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương Thỏa thuận

Content Creation

Phát triển và triển khai các chiến lược nội dung phù hợp với mục tiêu marketing

Tạo nội dung hấp dẫn, chất lượng cao cho nhiều nền tảng khác nhau (thông cáo báo chí, blog, phương tiện truyền thông xã hội, trang web, bản tin).

Phối hợp với marketing team để lập kế hoạch và phát triển nội dung, phong cách và bố cục của trang web.

Chỉnh sửa, đọc lại và cải thiện nội dung do các thành viên khác trong nhóm tạo ra.

Đảm bảo tất cả nội dung đều nhất quán về phong cách, chất lượng và giọng điệu.

Social Media Management

Quản lý hồ sơ và sự hiện diện của công ty trên phương tiện truyền thông xã hội.

Phát triển và triển khai các chiến dịch truyền thông xã hội để nâng cao nhận thức về thương hiệu.

Theo dõi và thu hút khán giả trên các nền tảng xã hội.

Các công việc khác phối hợp với các phòng ban khác để đáp ứng các yêu cầu đột xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân

Kỹ năng viết, biên tập và kiểm duyệt nội dung.

Có kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc tạo ra các tài liệu truyền thông.

Thành thạo các hệ thống quản lý nội dung (CMS) và các nền tảng truyền thông xã hội.

Kỹ năng tổ chức tốt và focus đến từng chi tiết.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Kỹ năng giao tiếp và quan hệ giữa các cá nhân mạnh mẽ.

Tiếng Anh tốt là 1 lợi thế

Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:

Thưởng Hiệu suất công việc 1 - 4 tháng lương

Thưởng Tết, tháng 13

Review lương hàng năm

2 tháng thử việc (full lương)

Kí hợp đồng lao động sau thử việc

Được cấp Laptop khi làm việc

Đóng BHXH full lương

Phụ cấp khác :12 ngày phép năm, 5 ngày phép bệnh được trả full lương

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần

Các hoạt động YEP, tiệc Town Hall

Cơ hội huấn luyện:

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ: Online/Offline nâng cao năng lực

Cơ hội thăng cấp lên các vị trí: Senior, Team Leader, Manager,...

Đồng nghiệp:

Lãnh đạo cấp cao cởi mở, tôn trọng, lắng nghe và tạo điều kiện phát triển

Môi trường làm việc trẻ trung năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ninja Van

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.