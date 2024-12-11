Tuyển Copywriter Ninja Van làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Copywriter Tại Ninja Van
- Hồ Chí Minh: 307/21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương Thỏa thuận
Content Creation
Phát triển và triển khai các chiến lược nội dung phù hợp với mục tiêu marketing
Tạo nội dung hấp dẫn, chất lượng cao cho nhiều nền tảng khác nhau (thông cáo báo chí, blog, phương tiện truyền thông xã hội, trang web, bản tin).
Phối hợp với marketing team để lập kế hoạch và phát triển nội dung, phong cách và bố cục của trang web.
Chỉnh sửa, đọc lại và cải thiện nội dung do các thành viên khác trong nhóm tạo ra.
Đảm bảo tất cả nội dung đều nhất quán về phong cách, chất lượng và giọng điệu.
Social Media Management
Quản lý hồ sơ và sự hiện diện của công ty trên phương tiện truyền thông xã hội.
Phát triển và triển khai các chiến dịch truyền thông xã hội để nâng cao nhận thức về thương hiệu.
Theo dõi và thu hút khán giả trên các nền tảng xã hội.
Các công việc khác phối hợp với các phòng ban khác để đáp ứng các yêu cầu đột xuất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng viết, biên tập và kiểm duyệt nội dung.
Có kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc tạo ra các tài liệu truyền thông.
Thành thạo các hệ thống quản lý nội dung (CMS) và các nền tảng truyền thông xã hội.
Kỹ năng tổ chức tốt và focus đến từng chi tiết.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Kỹ năng giao tiếp và quan hệ giữa các cá nhân mạnh mẽ.
Tiếng Anh tốt là 1 lợi thế
Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Hiệu suất công việc 1 - 4 tháng lương
Thưởng Tết, tháng 13
Review lương hàng năm
2 tháng thử việc (full lương)
Kí hợp đồng lao động sau thử việc
Được cấp Laptop khi làm việc
Đóng BHXH full lương
Phụ cấp khác :12 ngày phép năm, 5 ngày phép bệnh được trả full lương
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần
Các hoạt động YEP, tiệc Town Hall
Cơ hội huấn luyện:
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ: Online/Offline nâng cao năng lực
Cơ hội thăng cấp lên các vị trí: Senior, Team Leader, Manager,...
Đồng nghiệp:
Lãnh đạo cấp cao cởi mở, tôn trọng, lắng nghe và tạo điều kiện phát triển
Môi trường làm việc trẻ trung năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ninja Van
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
