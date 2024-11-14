Tuyển Quản lý cửa hàng thuốc Công Ty TNHH Dược Phẩm Bảo Tâm An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 29, đường 84 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, HCM, Quận 8

Quản lý cửa hàng thuốc

· Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu mua hàng của khách hàng

· Chẩn đoán, kê đơn, bán thuốc/ sản phẩm

· Tư vấn và hướng dẫn liều dùng, cách dùng sản phẩm/ thuốc.

· Tư vấn, giới thiệu và hướng dẫn liều dùng đối với sản phẩm thực phẩm chức năng, sản phẩm bảo vệ sức khoẻ và vật tư – thiết bị y tế trực tiếp tại cửa hàng trực thuộc Công ty.

· Đảm bảo vệ sinh cửa hàng, sắp xếp và quản lí kệ thuốc theo đúng chuẩn của công ty

· Quản lí và hỗ trợ chuyên môn, đào tạo dược sĩ bán hàng, dược sĩ thực tập

· Dự trù và luân chuyển hàng hóa dựa vào tình hình thực tế của cửa hàng.

· Theo dõi tiến độ đặt hàng và thanh toán đối với khách hàng đặt hàng online.

· Đánh giá KPIs nhân viên theo quy chuẩn mà công ty quy định.

· Đề xuất phương án kinh doanh phù hợp cho ASM.

· Xử lý tình huống phát sinh tại nhà thuốc.

· Tuyên truyền và kết nối các hoạt động của công ty với Dược Sĩ Bán Hàng

· Xem xét và đề xuất Dược Sĩ Bán Hàng thành Cửa hàng trưởng mới.

· Kết nối khối văn phòng với các nhà thuốc.

· Một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu tốt nghiệp Trung cấp Y Dược

Biết cắt liều cơ bản.

Đứng bán chính trên 1 năm

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lí chuỗi nhà thuốc hoặc làm việc tại chuỗi nhà thuốc.

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Bảo Tâm An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 12.000.000 (bao gồm lương cơ bản + thưởng chiết khấu sản phẩm, thưởng doanh thu...)

Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: máy tính, VPP phục vụ công việc

Làm việc trong môi trường máy lạnh, đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng. Nhiều cơ hội thăng tiến

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác đầy đủ theo quy định của pháp luật

Được nghỉ 4 ngày/ tháng + 12 ngày phép/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Bảo Tâm An

