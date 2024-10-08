Tuyển Customer Success Công ty TNHH Mageplaza TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11 + Tầng 6 Tháp C, Toà nhà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ giải quyết các vấn đề khách hàng gặp phải khi sử dụng các sản phẩm của Avada (sản phẩm web app cho eCommerce: Shopify, Magento, WooCommerce). Cập nhật công nghệ mới về Shopify và hệ thống Apps của Avada SaaS.

- Phối hợp với các thành viên trong team support và team developer để phân tích và đưa ra giải pháp tốt nhất cho các vấn đề của khách hàng.

- Thay mặt công ty quản lý mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đồng hành cùng khách hàng để họ đạt được kết quả tốt nhất.

- Lắng nghe feedbacks của khách hàng và đề xuất giải pháp tới trưởng nhóm Customer Success.

- Đề xuất nội dung (FAQs, introduction, video ideas...) hỗ trợ khách hàng.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh đọc và viết tốt. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ IELTS 6.5 hay TOEIC 750 trở lên (hoặc trình độ tương đương).

- Ưu tiên ứng viên có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm chăm sóc khách hàng. Có hiểu biết tốt và nhạy cảm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng (ưu tiên đã làm tại các công ty thương mại điện tử).

- Nhạy cảm với insight của khách hàng: có kĩ năng phân tích và đánh giá tốt.

- Có thái độ học hỏi tuyệt vời, là người biết lắng nghe và có kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Mageplaza TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương, thưởng và phụ cấp

- Thu nhập theo thỏa thuận, tương xứng với năng lực và hiệu quả làm việc: Từ 9.000.000đ - 15.000.000đ; Review lương 2 lần/năm.

- Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng lễ Tết, lương tháng 13.

- Phụ cấp gửi xe, phụ cấp đi lại theo quy định công ty.

- Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại (PC / Laptop,...).

2. Phúc lợi và đãi ngộ

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, nhiệt tình, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Văn phòng làm việc tiện nghi với không gian mở; Pantry luôn đầy ắp trà, cafe, bánh kẹo được refill hàng ngày.

- Tham gia các hoạt động thể thao / văn nghệ: CLB chạy bộ, đá bóng, cầu lông, board game, PS5, văn nghệ,... sau giờ làm việc.

- Tham gia các hoạt động sự kiện được tổ chức hàng tuần / tháng: Happytime, sinh nhật, tổng kết, dã ngoại, trekking...

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như BHXH, ngày nghỉ phép, du lịch hàng năm, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, thai sản, khám sức khỏe định kỳ, ...

3. Đào tạo và phát triển

- Được Leader training trực tiếp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc.

- Được tham gia các khóa học đào tạo về kỹ năng phát triển con người và kỹ năng chuyên môn.

- Cơ hội được thể hiện và phát huy năng lực của bản thân, tham gia hoạt động Workshop trao đổi chuyên môn thường xuyên cùng đội nhóm để năng cao kiến thức, năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mageplaza TOP CÔNG TY

