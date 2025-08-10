Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MISEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD

Mức lương 800 - 12 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Icon 4 Building, 243A Đường La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Kế toán tổng hợp

Misen là công ty thương mại điện tử xuyên biên giới tăng trưởng nhanh, thành lập năm 2021. Chúng tôi thiết kế, xây dựng và phát triển các thương hiệu D2C (Direct‐to‐Consumer) tại các thị trường tăng trưởng cao. Với văn hóa Build–Measure–Learn, đội ngũ Misen luôn đổi mới, thử nghiệm nhanh và phát triển dựa trên dữ liệu để đạt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ.

Hiện tại, Misen đang tìm kiếm Kế Toán Tổng Hợp có định hướng trở thành Kế toán trưởng trong 1–2 năm tới, sẵn sàng tham gia cùng chúng tôi trên hành trình mở rộng quy mô, tối ưu tài chính và gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Thực hiện và kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Hạch toán, đối chiếu, rà soát số liệu trên phần mềm MISA và hệ thống ERP (Odoo/NetSuite).

Lập báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo KQKD, Lưu chuyển tiền tệ) và phân tích biến động số liệu.

Thực hiện và nộp các báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNDN, TNCN, Thuế nhà thầu nếu có); làm việc với cơ quan thuế và kiểm toán.

Kiểm soát quy trình A/R, A/P, dòng tiền và đề xuất giải pháp tối ưu hiệu quả vốn.

Phối hợp với các phòng ban khác để xác nhận dữ liệu doanh thu, chi phí, tồn kho.

Đóng góp ý kiến và triển khai cải tiến quy trình kế toán, kiểm soát nội bộ.

Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ phục vụ kiểm toán nội bộ/độc lập.

Báo cáo trực tiếp cho quản lý và nhận mentoring định hướng lên Kế toán trưởng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc ngành liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm E‐Commerce hoặc Bán lẻ.

Thành thạo MISA và Excel/Google Sheets nâng cao; có kinh nghiệm ERP là lợi thế.

Kiến thức vững về VAS và Luật thuế.

Tư duy phân tích số liệu tốt, cẩn thận, chủ động, có khả năng giải quyết vấn đề nhanh.

Ưu tiên ứng viên có định hướng nghề nghiệp rõ ràng trở thành Kế toán trưởng trong 1–2 năm tới.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các công cụ BI (Power BI, Tableau, Looker).

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cạnh tranh: $800 - $1200/tháng (gross), tùy năng lực.

100% lương trong thời gian thử việc.

Thưởng tháng 13 + Thưởng quý + Thưởng cuối năm theo hiệu quả.

Bảo hiểm sức khỏe quốc tế cho nhân viên và gia đình.

12 ngày phép năm + 12 ngày WFH/năm.

Môi trường trẻ, năng động, tập trung vào hiệu suất và sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.