Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam - Văn phòng đại diện tại Phú Thọ làm việc tại Cao Bằng thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cao Bằng: Được trang bị các thiết bị làm việc Thu nhập hấp dẫn Đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định Bảo hiểm sức khỏe Cơ hội thăng tiến Lương thưởng tháng 13, thưởng KPI Các chế độ Phúc lợi hấp dẫn, Team Building, Thành phố Cao Bằng

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Đảm bảo mục tiêu doanh thu: Phối hợp với cấp quản lý trực tiếp xây dựng kế hoạch doanh số cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới.

- Đảm bảo mục tiêu chi phí.

- Hiểu biết khách hàng, gia tăng mối quan hệ với khách hàng trong khu vực quản lý.

- Hiểu biết về các nhóm sản phẩm của Công ty.

- Các công việc khác do Quản lý trực tiếp phân công.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Marketing, Kinh tế, Sư phạm hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Tin học văn phòng

- Tiếng Anh giao tiếp

- Có kỹ năng bán hàng, giao tiếp, xử lý tình huống, tổ chức, phối hợp.

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong các ngành Bảo hiểm, FMCG, các ngành có liên quan...

- Đạo đức tốt, trung thực, linh hoạt, nhanh nhẹn, chịu khó, chịu được áp lực cao, nhiệt tình, có đam mê hoài bão, có trách nhiệm cao với công việc.

Tại Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam - Văn phòng đại diện tại Phú Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 11 triệu VND

Lương cứng: 9 - 11 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam - Văn phòng đại diện tại Phú Thọ

