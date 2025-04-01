Tuyển Đạo diễn Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Đạo diễn Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Xí nghiệp Cơ giới, đảm bảo hiệu quả vận hành và phát triển;

• Xây dựng và triển khai các kế hoạch sản xuất, bảo trì, sửa chữa và vận hành thiết bị cơ giới;

• Quản lý tài chính, nhân sự, vật tư và tài sản của xí nghiệp;

• Đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất, tối ưu chi phí và cải tiến công nghệ;

• Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Tập Đoàn về kết quả hoạt động của xí nghiệp;

• Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật liên quan;

• Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Điều hành Tập đoàn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Cơ khí, Máy xây dựng, Quản lý công nghiệp hoặc các ngành liên quan;

• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý trong lĩnh vực cơ giới, thiết bị máy móc hoặc xây dựng;

• Kỹ năng lãnh đạo, điều hành, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề tốt;

• Am hiểu về kỹ thuật máy móc, thiết bị cơ giới và các quy trình bảo trì, sửa chữa;

• Có tư duy chiến lược, khả năng quản lý tài chính và nhân sự hiệu quả;

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty xây dựng, hạ tầng, khai thác mỏ hoặc lĩnh vực liên quan.

Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

