Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1B Yết Kiêu - Phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Hỗ trợ khách hàng qua tổng đài

– Tiếp nhận thông tin và tư vấn khách hàng nâng cấp phần mềm và sử dụng các dịch vụ gia tăng của phần mềm bán hàng Kiotviet;

– Phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề từ khách hàng một cách kịp thời & chuyên nghiệp.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu

– Tổng hợp thông tin phản ánh từ khách hàng, xây dựng cơ sở dữ liệu về các vấn đề, giải pháp thực tế tiếp nhận từ khách hàng;

– Lưu trữ, bảo quản hồ sơ thông tin của khách hàng; phân loại khách hàng làm căn cứ xây dựng kế hoạch hoạt động phòng Chăm sóc khách hàng;

– Quản lý và báo cáo công việc đến cấp trên theo đúng quy trình.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh hoặc Công nghệ;

– Ưu tiên có kinh nghiệm Chăm sóc khách hàng hoặc Telesale ít nhất 6 tháng; chưa có kinh nghiệm được đào tạo từ đầu

– Thời gian làm việc: Ca hành chính (8:30- 18:00), thứ 2 - sáng thứ 7;

– Kinh nghiệm làm ở các Công ty liên quan đến công nghệ, viễn thông, tài chính ngân hàng...;

– Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong các công ty kinh doanh điện tử, phần mềm, CNTT hoặc các ngành bán lẻ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;

- Được xét duyệt đánh giá định kỳ 2 lần/năm;

- Thưởng hiệu quả làm việc lên đến 2 tháng lương;

- Làm việc từ Thứ 2 – sáng Thứ 7, 8h30 - 18h00;

- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)

- Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, tiệc cuối năm, và các hoạt động thú vị khác trong năm;

- Chăm sóc sức khoẻ : Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm, Bảo hiểm sức khoẻ cao cấp dành cho Level 3-3 trở lên theo quy định của công ty;

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;

- Được cung cấp máy tính cấu hình cao, trang thiết bị làm việc hiện đại;

- Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

