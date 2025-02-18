Tuyển Data Analyst TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Tuyển Data Analyst TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

Data Analyst

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Viettel Post, số 2 ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Hiểu được cấu trúc dữ liệu từ source, cần thực hiện phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu, làm nền tảng cho Data Engineer thực hiện tổ chức dữ liệu vào Datawarehouse, đảm bảo tính logic và nhất quán với dữ liệu đã có trong datawarehouse.
Xây dựng được các bộ rule check dữ liệu đầu vào dựa trên những yêu cầu nghiệp vụ và cài đặt từ hệ thống nhằm đảm bảo việc kiểm tra dữ liệu, làm sạch dữ liệu.
Xây dựng và maintain các dataset, hướng dẫn các phòng ban liên quan sử dụng các dataset trong phân tích dữ liệu.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn
- Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Đối với nhân sự ngành CNTT, Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường Bách Khoa, Học viện Bưu chính, ĐH Công nghệ-ĐH Quốc gia Hà Nội hoặc các trường ĐH quốc tế
- Đối với nhân sự chuyên ngành khác, Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp loại GIỎI ở các trường ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương
2. Kinh nghiệm làm việc
3. Kiến thức/ Năng lực chuyên môn/ Kỹ năng
- Kỹ năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu và code cơ bản để xử lý các mô hình báo cáo (predictive models).
- Kỹ năng sử dụng các công cụ visualize để chuyển hóa dữ liệu thành graphics.
- Có kỹ năng phân tích sắc bén, khả năng thu thập, tổ chức, phân tích và phổ biến lượng lớn thông tin một cách chi tiết và chính xác.
- Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu như Oracle Database, Microsoft SQL Server ...
- Sử dụng thành thạo Excel, Power BI.
- Có kinh nghiệm với các hệ thống như Tableau là một lợi thế.
- Có chứng chỉ CFA, FRM là một lợi thế.

Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tại Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, các ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp, với các đãi ngộ hấp dẫn sau:
1.Chế độ về lương thưởng, thu nhập
Mức lương thỏa thuận
Có chế độ hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; kèm theo là các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, ngày thành lập Tập đoàn, Tổng Công ty, Tết Dương/ Âm)
2.Chương trình chăm sóc sức khỏe
Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác.
Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.
Phụ nữ có con nhỏ dưới 1 tuổi sẽ được nghỉ thêm 1h/ngày
3.Đào tạo, phát triển
Hàng tuần, công ty tổ chức buổi Seminar trao đổi, chia sẻ về các công nghệ mới nhất; là cơ hội để các thành viên học hỏi lẫn nhau.
Được tham gia các khóa học bổ ích từ các diễn giả Quốc tế tại Học viện Viettel
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
4.Hoạt động tập thể hấp dẫn, phong phú
Tham gia vào hoạt động 'Happy Time" vào chiều thứ 6 hàng tuần cùng với chương trình sinh nhật tháng.
Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng.
Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu được Tập đoàn tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa ViettelPost, Số 2, Ngõ 15, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-data-analyst-thu-nhap-15-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job305058
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần METUB Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 35 USD
Trusting Social
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 35 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unimob Studio
Tuyển Data Analyst Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Unimob Studio
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Data Analyst FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Tuyển Data Analyst Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH MTV STRIDE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Tuyển Data Analyst Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Masan Consumer Holdings
Tuyển Data Analyst Masan Consumer Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Masan Consumer Holdings
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH AIOZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 31 ngày để ứng tuyển 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần METUB Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 35 USD
Trusting Social
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 35 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unimob Studio
Tuyển Data Analyst Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Unimob Studio
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Data Analyst FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Tuyển Data Analyst Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH MTV STRIDE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Tuyển Data Analyst Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Masan Consumer Holdings
Tuyển Data Analyst Masan Consumer Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Masan Consumer Holdings
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Data Analyst Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Unimob Studio
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm