Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH MINH LONG I - GỐM SỨ MINH LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 28 Triệu

Mức lương 20 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 333 Đường Hưng Định 24, Khu Phố Hưng Lộc, Phường Hưng Định, Thuận An

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 20 - 28 Triệu

1. Thực hiện nghiên cứu; phối hợp thiết kế, xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu công ty

Phân tích số liệu để tổ chức dữ liệu xây dựng báo cáo, dashboard liên quan, cung cấp dữ liệu phân tích phù hợp

Hợp tác và tham gia với các phòng ban tiến hành triển khai, cài đặt, tích hợp, vận hành và triển khai ứng dụng các tính năng công nghệ tối ưu vận hành

2. Phân tích dữ liệu và báo cáo

Thiết kế và duy trì hệ thống báo cáo của công ty (Báo cáo kinh doanh/Báo cáo sản xuất...)

Phân tích dữ liệu để xác định cơ hội cải thiện, tối ưu hóa quy trình và hỗ trợ đưa ra quyết định chiến lược

Đề xuất giải pháp và sự cải tiến dựa trên báo cáo phân tích để tăng cường hiệu suất và hiệu quả kinh doanh

Sử dụng các công cụ Power BI, SQL, Phython... để phân tích báo cáo

Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên. Kinh nghiệm ít nhất 3 năm. Thành thạo các phần mềm ứng dụng liên quan đến công việc phụ trách ( Power Bi, SQL, Phython,...

- Am hiểu về công nghệ kỹ thuật liên quan đến Data analytics, Forecasting, Data warehouse...

- Am hiểu về nghiệp vụ của mô hình Công ty có kết hợp giữa sản xuất – kinh doanh, thương mại.

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, báo cáo số liệu và ra quyết định, dự báo liên quan sản xuất kinh doanh.

- Khả năng làm việc độc lập/làm việc nhóm.

- Tính chủ động trong công việc cao, năng động, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY TNHH MINH LONG I - GỐM SỨ MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH,BHYT, Được cung cấp laptop làm việc Công tác phí Nghỉ phép năm Lương tháng 13 Xe đưa rước từ HCM

BHXH,BHYT,

Được cung cấp laptop làm việc

Công tác phí

Nghỉ phép năm

Lương tháng 13

Xe đưa rước từ HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH LONG I - GỐM SỨ MINH LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin