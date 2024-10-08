Tuyển Data Scientist Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Data Scientist Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện xây dựng mô hình Machine Learning, hiệu chỉnh và cải tiến độ hiệu quả;

- Thực hiện các công việc được phân công theo yêu cầu của Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Công ty;

- Thiết kế và xây dựng các luồng kiểm thử cho mô hình;

- Nghiên cứu và phát triển các dự án áp dụng khoa học dữ liệu vào các bài toán thực tế trong doanh nghiệp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu hoặc các ngành nghề tương đương

- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Có kiến thức về Machine Learning, Deep Learning và có kinh nghiệm thực hiện dự án có áp dụng thuật toán Machine Learning;

- Thành thạo ngôn ngữ lập trình Python, SQL;

- Có kinh nghiệm xây dựng API và kinh nghiệm làm việc với Spark, Kafka

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn vào các ngày lễ Tết, lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng hiệu quả cá nhân, tập thể...(Theo quy định và chính sách công ty) Hỗ trợ ăn sáng miễn phí Phụ cấp ăn trưa: 50.000đ/ngày Phụ cấp gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí) Phụ cấp trang điểm cho CBNV nữ Quà tặng các ngày lễ trong năm

Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:

BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Môi trường làm việc hiện đại:

Cung cấp máy tính & trang thiết bị hiện đại Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, snack)

Phát triển nghề nghiệp:

Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn Làm việc cùng đội ngũ hơn 700 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi,dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực. Công ty thành lập hơn 14 năm với sản phẩm dịch vụ đã khẳng định vị thế trên thị trường

Hoạt động ngoại khóa phong phú:

Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Du xuân, 8/3, Team building, Nghỉ mát trong nước và nước ngoài, VNPAY Family, 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện... Các câu lạc bộ: CLB Cầu lông; CLB Zumba; CLB Yoga; CLB Điền kinh

Chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với những CV phù hợp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ứng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY

