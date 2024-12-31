Tuyển Đầu bếp Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 1,500 - 3,000 USD

- Cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn xác định định hướng và chiến lược Phát triển sản phẩm mới (Điện Tử, Điện Gia dụng, Thiết bi bếp, iOT, SmartHome...)

- Lên kế hoạch nghiên cứu và phát triển các sản phẩm theo yêu cầu, định hướng và chiến lược của công ty.

- Tìm kiếm và sáng tạo những ý tưởng mới phục vụ cho mục đích đa dạng hóa sản phẩm, kiểu dáng, chất lượng và phù hợp với giá cả thị trường.

- Cập nhật công nghệ mới để áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào nghiên cứu thiết kế sản phẩm và về cải tiến chất lượng sản phẩm.

- Nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm các sản phẩm mới theo mục tiêu của công ty.

- Theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình phát triển và sản xuất các sản phẩm mẫu.

- Quản lý và đưa ra các giải pháp kịp thời cho các dự án R&D về sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến.

- Xem xét, cập nhật các tiêu chuẩn đầu ra về chất lượng, định mức sản phẩm, quy trình sản xuất… cho các sản phẩm của công ty.

- Theo dõi và tổ chức các hoạt động về quản lý nhân sự, tổ chức đào tạo, kế hoạch làm việc cho cả phòng

- Báo cáo tình hình hoạt động của phòng ban theo tuần, tháng hoặc theo yêu cầu cho ban Giám đốc Công ty.

- Địa Điểm làm việc: Hà Nội/ Hưng Yên

- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, Nghỉ các ngày Chủ nhật và 2 ngày Thứ Bảy trong tháng.