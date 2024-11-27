Tuyển Đầu bếp Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KĐT Ecopark, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nấu bếp phục vụ các bữa ăn, suất ăn theo yêu cầu của khách hàng;

Chuẩn bị thực phẩm theo định mức quy định;

Định lượng chính xác giữa các thành phần hỗn hợp để tạo nên một món ăn.

Tiếp nhận, bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất lượng và độ tươi mới của thực phẩm;

Chế biến món ăn theo thực đơn được phân công, đảm bảo đúng công thức chế biến;

Định mức tiêu hao thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm;

Kiểm tra lại món ăn đã làm trước khi phục vụ khách hàng;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Bếp trưởng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm bếp chính âu từ 2 năm trở lên.

Có kiến thức chuyên sâu về ẩm thực, kỹ thuật chế biến món ăn.

Có khả năng quản lý, điều hành và giám sát nhân viên.

Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát chi phí.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động và sáng tạo.

Am hiểu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Có chỗ ở cho nhân viên ở xa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư

