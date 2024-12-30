Tuyển Đầu bếp Tập Đoàn Ecopark làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Tập Đoàn Ecopark
- Hưng Yên: Khu đô thị Thương mại và Du lịch Văn Giang, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nghiên cứu các dự án có concept sản phẩm sáng tạo trên thị trường và đưa ra các đề xuất áp dụng;
- Phối hợp với các Khối/Phòng/Ban liên quan để bám sát tiến độ triển khác các hạng mục công việc trong quá trình triển khai dự án;
- Soạn các tài liệu nghiên cứu thị trường và sản phẩm, giới thiệu thông tin dự án, mặt bằng bán hàng,…;
- Hỗ trợ các phòng ban xuyên suốt quá trình mở bán, ký Hợp đồng mua bán, bàn giao,…;
- Tuân thủ việc thực hiện hệ thống Chính sách, Quy định, Nội quy, Quy trình, hướng dẫn của Công ty & bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Có kỹ năng làm việc nhóm tốt;
- Có khả năng thích ứng nhanh, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Quyền lợi:
- Lương thưởng cạnh tranh, hấp dẫn;
- Được đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định Luật lao động;
Tại Tập Đoàn Ecopark Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Ecopark
