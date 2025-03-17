Tuyển Đầu bếp Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 USD

I. NHIỆM VỤ CHÍNH:

1. Nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý nước, không khí,...

- Nghiên cứu các phương pháp xử lý nước, không khí tiên tiến, áp dụng các công nghệ hóa học vào sản phẩm.

- Phát triển các quy trình lọc nước, khử khuẩn,... nâng cao hiệu suất hệ thống lọc nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

- Phân tích hóa học, thử nghiệm các phương pháp xử lý hiệu quả.

2. Thử nghiệm và đánh giá chất lượng sản phẩm

- Xây dựng các tiêu chuẩn thử nghiệm hóa học, vật lý cho các sản phẩm máy lọc nước, thiết bị gia dụng.

- Giám sát và thực hiện các thử nghiệm liên quan trong phạm vi R&D.

- Hợp tác với các trung tâm kiểm định, nghiên cứu về công nghệ nước và môi trường để đảm bảo tính chính xác của thử nghiệm.

3. Phát triển tiêu chuẩn chất lượng và kiểm định

- Xây dựng và cải tiến các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm dựa trên các nghiên cứu khoa học về hóa học nước và không khí.

- Theo dõi các quy định pháp lý, tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo sản phẩm đạt các yêu cầu an toàn.

- Đề xuất cải tiến công thức, vật liệu lọc, ứng dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu suất, độ bền và chất lượng sản phẩm.