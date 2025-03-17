Tuyển Đầu bếp Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 USD

Tuyển Đầu bếp Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 USD

Tập Đoàn Karofi Holding
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Tập Đoàn Karofi Holding

Đầu bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Tập Đoàn Karofi Holding

Mức lương
2 - 4 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Hudland, Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 2 - 4 USD

I. NHIỆM VỤ CHÍNH:
1. Nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý nước, không khí,...
- Nghiên cứu các phương pháp xử lý nước, không khí tiên tiến, áp dụng các công nghệ hóa học vào sản phẩm.
- Phát triển các quy trình lọc nước, khử khuẩn,... nâng cao hiệu suất hệ thống lọc nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
- Phân tích hóa học, thử nghiệm các phương pháp xử lý hiệu quả.
2. Thử nghiệm và đánh giá chất lượng sản phẩm
- Xây dựng các tiêu chuẩn thử nghiệm hóa học, vật lý cho các sản phẩm máy lọc nước, thiết bị gia dụng.
- Giám sát và thực hiện các thử nghiệm liên quan trong phạm vi R&D.
- Hợp tác với các trung tâm kiểm định, nghiên cứu về công nghệ nước và môi trường để đảm bảo tính chính xác của thử nghiệm.
3. Phát triển tiêu chuẩn chất lượng và kiểm định
- Xây dựng và cải tiến các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm dựa trên các nghiên cứu khoa học về hóa học nước và không khí.
- Theo dõi các quy định pháp lý, tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo sản phẩm đạt các yêu cầu an toàn.
- Đề xuất cải tiến công thức, vật liệu lọc, ứng dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu suất, độ bền và chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 2 - 4 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Tập Đoàn Karofi Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Karofi Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Karofi Holding

Tập Đoàn Karofi Holding

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 7 - Hudland Tower - Số 6 Nguyễn Hữu Thọ - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Đầu bếp LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 1 USD
LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 28/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Tuyển Đầu bếp HỘ KINH DOANH ESCO BEACH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 11 Triệu
HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Tuyển Đầu bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Proterial Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Đầu bếp Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Proterial Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 06/08/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Tuyển Đầu bếp Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu
Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Hạn nộp: 01/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Đầu bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOOD FOOD CO., LTD
Tuyển Đầu bếp GOOD FOOD CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
GOOD FOOD CO., LTD
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo
Tuyển Đầu bếp Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Starbucks Vietnam
Tuyển Đầu bếp Starbucks Vietnam làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Starbucks Vietnam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

