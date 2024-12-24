Tuyển Đầu bếp Jiva Hoa Lư Retreat làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Chế biến món ăn theo công thức tiêu chuẩn

Giao tiếp với khách hàng lịch sự và nhã nhặn

Trao đổi với giám sát các khó khăn, phản hồi của khách hàng và các thông tin liên quan

Tham dự các cuộc họp ngắn và các buổi họp được lên kế hoạch

Tham dự các khóa đào tạo được lên kế hoạch

Chuẩn bị thực phẩm, nước uống, công cụ và dụng cụ cần thiết để phục vụ

Lau dọn sạch sẽ và sắp xếp lại khu vực làm việc

Lật hoặc khuấy thực phẩm để đảm bảo việc nấu ăn

Cân, đong đo và trộn các nguyên liệu theo công thức hoặc điều chỉnh của bản thân, sử dụng các thiết bị và dụng cụ bếp khác nhau

Chia phần, sắp xếp và trang trí món ăn và chuyển cho nhân viên phục vụ

Rửa, gọt vỏ, cắt lấy hạt các loại trái cây, rau củ để chuẩn bị sử dụng