Tuyển Đầu bếp Jiva Hoa Lư Retreat làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Jiva Hoa Lư Retreat
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Jiva Hoa Lư Retreat

Đầu bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Jiva Hoa Lư Retreat

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình:

- Huyện Hoa Lư

- Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương Thỏa thuận

Chế biến món ăn theo công thức tiêu chuẩn
Giao tiếp với khách hàng lịch sự và nhã nhặn
Trao đổi với giám sát các khó khăn, phản hồi của khách hàng và các thông tin liên quan
Tham dự các cuộc họp ngắn và các buổi họp được lên kế hoạch
Tham dự các khóa đào tạo được lên kế hoạch
Chuẩn bị thực phẩm, nước uống, công cụ và dụng cụ cần thiết để phục vụ
Lau dọn sạch sẽ và sắp xếp lại khu vực làm việc
Lật hoặc khuấy thực phẩm để đảm bảo việc nấu ăn
Cân, đong đo và trộn các nguyên liệu theo công thức hoặc điều chỉnh của bản thân, sử dụng các thiết bị và dụng cụ bếp khác nhau
Chia phần, sắp xếp và trang trí món ăn và chuyển cho nhân viên phục vụ
Rửa, gọt vỏ, cắt lấy hạt các loại trái cây, rau củ để chuẩn bị sử dụng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Degree from an accredited university/ college in Culinary Arts, Hotel and Restaurant Management, or related major.
4 year experience in the culinary, food and beverage, or related professional area.

Tại Jiva Hoa Lư Retreat Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương: có thể thỏa thuận theo năng lực
2. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
3. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Jiva Hoa Lư Retreat

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Jiva Hoa Lư Retreat

Jiva Hoa Lư Retreat

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Huyện Hoa Lư - Ninh Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

