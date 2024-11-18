Tuyển Đầu bếp CÔNG TY TNHH MTV MSPACE làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Đầu bếp CÔNG TY TNHH MTV MSPACE làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV MSPACE
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH MTV MSPACE

Đầu bếp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: Số 2 Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình, TP Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện công việc sơ chế, chế biến và trang trí món ăn đảm bảo thức ăn đạt chất lượng, đúng định lượng, tiêu chuẩn đã ban hành và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Quản lý các thiết bị dụng cụ phục vụ ăn uống, nguyên vật liệu trong ca làm việc đúng đủ và thực hiện các báo cáo liên quan .
- Dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp các thiết bị và khu vực được giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, tỉ mỉ, khéo léo...
- Có thể đi làm thứ 7, CN và các ngày lễ Tết.

Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10-12M + Thưởng.
- Được đóng BHXH, đi du lịch hàng năm,...
- Được hỗ trợ nhà ở và một bữa ăn trưa.
- Được hưởng lương tháng thứ 13, thưởng năm, thưởng nóng, thưởng định kỳ lễ, tết theo quy định của công ty.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội rèn luyện và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV MSPACE

CÔNG TY TNHH MTV MSPACE

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, Đường Lê Hồng Phong, phố 3, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bep-chinh-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ninh-binh-job252768
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Đầu bếp LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 1 USD
LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 28/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Tuyển Đầu bếp HỘ KINH DOANH ESCO BEACH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 11 Triệu
HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Tuyển Đầu bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Proterial Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Đầu bếp Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Proterial Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 06/08/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Tuyển Đầu bếp Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu
Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Hạn nộp: 01/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Đầu bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOOD FOOD CO., LTD
Tuyển Đầu bếp GOOD FOOD CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
GOOD FOOD CO., LTD
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo
Tuyển Đầu bếp Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Starbucks Vietnam
Tuyển Đầu bếp Starbucks Vietnam làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Starbucks Vietnam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SITTO VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SITTO VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SITTO VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/10/2025
Đồng Nai Tây Ninh Bình Thuận Ninh Bình Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Hà Nội Thanh Hóa Nam Định Ninh Bình Còn 92 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Ninh Bình Bắc Ninh Còn 92 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 231 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 220 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nam Còn 18 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 31 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Bắc Giang Còn 92 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Tuyển Nhân viên kinh doanh LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Hạn nộp: 26/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 87 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HARICO GLOBAL
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH HARICO GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HARICO GLOBAL
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Đầu bếp LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 1 USD
LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 28/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Tuyển Đầu bếp HỘ KINH DOANH ESCO BEACH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 11 Triệu
HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Tuyển Đầu bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Proterial Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Đầu bếp Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Proterial Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 06/08/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Tuyển Đầu bếp Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu
Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Hạn nộp: 01/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Đầu bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOOD FOOD CO., LTD
Tuyển Đầu bếp GOOD FOOD CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
GOOD FOOD CO., LTD
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo
Tuyển Đầu bếp Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Starbucks Vietnam
Tuyển Đầu bếp Starbucks Vietnam làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Starbucks Vietnam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Đầu bếp CÔNG TY TNHH MTV MSPACE làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MTV MSPACE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Đầu bếp Jiva Hoa Lư Retreat làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận Jiva Hoa Lư Retreat
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm