Tuyển Đầu bếp CÔNG TY TNHH MTV MSPACE làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Số 2 Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình, TP Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện công việc sơ chế, chế biến và trang trí món ăn đảm bảo thức ăn đạt chất lượng, đúng định lượng, tiêu chuẩn đã ban hành và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quản lý các thiết bị dụng cụ phục vụ ăn uống, nguyên vật liệu trong ca làm việc đúng đủ và thực hiện các báo cáo liên quan .

- Dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp các thiết bị và khu vực được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, tỉ mỉ, khéo léo...

- Có thể đi làm thứ 7, CN và các ngày lễ Tết.

Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10-12M + Thưởng.

- Được đóng BHXH, đi du lịch hàng năm,...

- Được hỗ trợ nhà ở và một bữa ăn trưa.

- Được hưởng lương tháng thứ 13, thưởng năm, thưởng nóng, thưởng định kỳ lễ, tết theo quy định của công ty.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội rèn luyện và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.