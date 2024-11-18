Tuyển Đầu bếp CÔNG TY TNHH MTV MSPACE làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: Số 2 Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình, TP Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Thực hiện công việc sơ chế, chế biến và trang trí món ăn đảm bảo thức ăn đạt chất lượng, đúng định lượng, tiêu chuẩn đã ban hành và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Quản lý các thiết bị dụng cụ phục vụ ăn uống, nguyên vật liệu trong ca làm việc đúng đủ và thực hiện các báo cáo liên quan .
- Dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp các thiết bị và khu vực được giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, tỉ mỉ, khéo léo...
- Có thể đi làm thứ 7, CN và các ngày lễ Tết.
Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập 10-12M + Thưởng.
- Được đóng BHXH, đi du lịch hàng năm,...
- Được hỗ trợ nhà ở và một bữa ăn trưa.
- Được hưởng lương tháng thứ 13, thưởng năm, thưởng nóng, thưởng định kỳ lễ, tết theo quy định của công ty.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội rèn luyện và phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
