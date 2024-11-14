Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN CAR DOCTOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

● Phối hợp với các thành viên trong team thiết kế giao diện phần mềm (web, mobile).

● Xây dựng các thiết kế tương tác và đáp ứng mục tiểu đảm bảo trải nghiệm người dùng.

● Đảm bảo sự đồng nhất và tuân thủ các quy tắc thiết kế và nhận diện thương hiệu đã được xác định.

● Làm việc cùng với nhà phát triển để triển khai các thiết kế UI/UX, đảm bảo tích hợp thiết kế và chức năng một cách trơn tru.

● Tiến hành kiểm tra khả năng sử dụng và thu thập phản hồi để tối ưu và cải tiến thiết kế.

● Cập nhật thường xuyên với các xu hướng, công cụ và kỹ thuật thiết kế UI/UX mới nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng.

● Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như Figma. Đã sử dụng Sketch, Adobe XD, Figma, hoặc Illustrator là lợi thế.

● Hiểu biết về nguyên tắc thiết kế tương tác và đáp ứng.

● Hiểu biết về Material Design là lợi thế.

● Khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường đa chức năng và làm việc nhóm.

● Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm (Agile, Scrum) là lợi thế.

● Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm.

● Có khả năng đóng góp, xây dựng sản phẩm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CAR DOCTOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực, tham gia đầy đủ các chế độ BHXH.

● Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc

● Đánh giá lương 1 lần/năm và theo các chiến dịch

● Thưởng Lễ Tết, thưởng nhân viên xuất sắc theo quý, quà cho các dịp đặc biệt, việc

hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV.

● Thưởng cuối năm: Dựa vào hiệu suất công việc và tình hình hoạt động kinh doanh của

công ty sẽ ban hành Quy chế thưởng

● Cơ hội học hỏi, tham gia các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, được chỉ dẫn

và làm việc với Ban Quản trị, các nhân sự là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến

lược và sáng tạo từ các công ty, tập đoàn lớn như Vingroup, OneMount, Viettel, MoMo,

VNPay, FPT, Tiki,...

● Công ty có cafe riêng: chiết khấu 40% cho CBNV

● Công ty hỗ trợ chi phí gửi xe tháng

● Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, CarDoctor’s Party,...

● Tùy vào nhu cầu từng vị trí công việc công ty sẽ hỗ trợ trang thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CAR DOCTOR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin