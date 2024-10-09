Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Fafim A, số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Thiết kế và triển khai hệ thống Blockchain có khả năng mở rộng linh hoạt, sẵn có, có khả năng chịu lỗi và đáng tin cậy trên Đám mây. Thực hiện các nhiệm vụ Sysops/DevOps được yêu cầu và thường xuyên, đánh giá bảo mật, giám sát và bảo trì hệ thống. Xây dựng và triển khai các công cụ và cơ sở hạ tầng AWS phát triển mới. Nghiên cứu các cách tự động hóa, duy trì và cải thiện cơ sở hạ tầng AWS hiện có. Đảm bảo hệ thống được an toàn và bảo mật trước các mối đe dọa an ninh mạng. Giải quyết các vấn đề về Kiến trúc và Cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng các kỹ năng phát triển để xây dựng giải pháp phù hợp cho các bên liên quan nội bộ. Lập kế hoạch, thiết kế, phát triển, thử nghiệm, bảo trì, triển khai Đường ống CI/CD và các nhà phát triển tích hợp để sử dụng các đường ống đó. Hỗ trợ, giải đáp các yêu cầu hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng.Anh tk

Thiết kế và triển khai hệ thống Blockchain có khả năng mở rộng linh hoạt, sẵn có, có khả năng chịu lỗi và đáng tin cậy trên Đám mây.

Thực hiện các nhiệm vụ Sysops/DevOps được yêu cầu và thường xuyên, đánh giá bảo mật, giám sát và bảo trì hệ thống.

Xây dựng và triển khai các công cụ và cơ sở hạ tầng AWS phát triển mới.

Nghiên cứu các cách tự động hóa, duy trì và cải thiện cơ sở hạ tầng AWS hiện có.

Đảm bảo hệ thống được an toàn và bảo mật trước các mối đe dọa an ninh mạng.

Giải quyết các vấn đề về Kiến trúc và Cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng các kỹ năng phát triển để xây dựng giải pháp phù hợp cho các bên liên quan nội bộ.

Lập kế hoạch, thiết kế, phát triển, thử nghiệm, bảo trì, triển khai Đường ống CI/CD và các nhà phát triển tích hợp để sử dụng các đường ống đó.

Hỗ trợ, giải đáp các yêu cầu hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng.Anh tk

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm kỹ sư DevOps. Kiến thức về dịch vụ AWS và kinh nghiệm sử dụng ECR, ECS, EKS, API Gateway, Secrete Manager, Lambda, Cloudwatch, Route 53, EC2, RDS, S3. Có kinh nghiệm với Service Mesh, ElasticSearch, OpenSearch. Có kinh nghiệm về Gitlab, GitOps, ArgoCD. Có kinh nghiệm sử dụng GitHub Actions và Deployment Script. Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ môi trường Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã như Terraform. Có kinh nghiệm thiết lập Quy trình triển khai cho các ứng dụng toàn ngăn xếp và Hệ thống phân tán. Có kinh nghiệm tạo chiến lược sao lưu cho SQL, NoSQL DB, các thành phần Serverless và Máy chủ.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm kỹ sư DevOps.

Kiến thức về dịch vụ AWS và kinh nghiệm sử dụng ECR, ECS, EKS, API Gateway, Secrete Manager, Lambda, Cloudwatch, Route 53, EC2, RDS, S3.

Có kinh nghiệm với Service Mesh, ElasticSearch, OpenSearch.

Có kinh nghiệm về Gitlab, GitOps, ArgoCD.

Có kinh nghiệm sử dụng GitHub Actions và Deployment Script.

Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ môi trường Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã như Terraform.

Có kinh nghiệm thiết lập Quy trình triển khai cho các ứng dụng toàn ngăn xếp và Hệ thống phân tán.

Có kinh nghiệm tạo chiến lược sao lưu cho SQL, NoSQL DB, các thành phần Serverless và Máy chủ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng Upto 25 triệu + lương KPI. Hỗ trợ thiết bị làm việc. Review lương 6 tháng - 1 năm, một lần (dựa vào năng lực). Du lịch hè, teambuilding gắn kết tình cảm. Quỹ ăn nhẹ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày cho nhân viên. Lương tháng 13. Cơ hội phát triển bản thân, qua các dự án lớn và quy trình chuyên nghiệp. Cơ hội làm việc tại Nhật Bản. Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).

Thu nhập: Lương cứng Upto 25 triệu + lương KPI.

Hỗ trợ thiết bị làm việc.

Review lương 6 tháng - 1 năm, một lần (dựa vào năng lực).

Du lịch hè, teambuilding gắn kết tình cảm.

Quỹ ăn nhẹ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày cho nhân viên.

Lương tháng 13.

Cơ hội phát triển bản thân, qua các dự án lớn và quy trình chuyên nghiệp.

Cơ hội làm việc tại Nhật Bản.

Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin