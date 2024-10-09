Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

DevOps Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Fafim A, số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Thiết kế và triển khai hệ thống Blockchain có khả năng mở rộng linh hoạt, sẵn có, có khả năng chịu lỗi và đáng tin cậy trên Đám mây. Thực hiện các nhiệm vụ Sysops/DevOps được yêu cầu và thường xuyên, đánh giá bảo mật, giám sát và bảo trì hệ thống. Xây dựng và triển khai các công cụ và cơ sở hạ tầng AWS phát triển mới. Nghiên cứu các cách tự động hóa, duy trì và cải thiện cơ sở hạ tầng AWS hiện có. Đảm bảo hệ thống được an toàn và bảo mật trước các mối đe dọa an ninh mạng. Giải quyết các vấn đề về Kiến trúc và Cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng các kỹ năng phát triển để xây dựng giải pháp phù hợp cho các bên liên quan nội bộ. Lập kế hoạch, thiết kế, phát triển, thử nghiệm, bảo trì, triển khai Đường ống CI/CD và các nhà phát triển tích hợp để sử dụng các đường ống đó. Hỗ trợ, giải đáp các yêu cầu hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng.Anh tk
Thiết kế và triển khai hệ thống Blockchain có khả năng mở rộng linh hoạt, sẵn có, có khả năng chịu lỗi và đáng tin cậy trên Đám mây.
Thực hiện các nhiệm vụ Sysops/DevOps được yêu cầu và thường xuyên, đánh giá bảo mật, giám sát và bảo trì hệ thống.
Xây dựng và triển khai các công cụ và cơ sở hạ tầng AWS phát triển mới.
Nghiên cứu các cách tự động hóa, duy trì và cải thiện cơ sở hạ tầng AWS hiện có.
Đảm bảo hệ thống được an toàn và bảo mật trước các mối đe dọa an ninh mạng.
Giải quyết các vấn đề về Kiến trúc và Cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng các kỹ năng phát triển để xây dựng giải pháp phù hợp cho các bên liên quan nội bộ.
Lập kế hoạch, thiết kế, phát triển, thử nghiệm, bảo trì, triển khai Đường ống CI/CD và các nhà phát triển tích hợp để sử dụng các đường ống đó.
Hỗ trợ, giải đáp các yêu cầu hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng.Anh tk

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm kỹ sư DevOps. Kiến thức về dịch vụ AWS và kinh nghiệm sử dụng ECR, ECS, EKS, API Gateway, Secrete Manager, Lambda, Cloudwatch, Route 53, EC2, RDS, S3. Có kinh nghiệm với Service Mesh, ElasticSearch, OpenSearch. Có kinh nghiệm về Gitlab, GitOps, ArgoCD. Có kinh nghiệm sử dụng GitHub Actions và Deployment Script. Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ môi trường Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã như Terraform. Có kinh nghiệm thiết lập Quy trình triển khai cho các ứng dụng toàn ngăn xếp và Hệ thống phân tán. Có kinh nghiệm tạo chiến lược sao lưu cho SQL, NoSQL DB, các thành phần Serverless và Máy chủ.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm kỹ sư DevOps.
Kiến thức về dịch vụ AWS và kinh nghiệm sử dụng ECR, ECS, EKS, API Gateway, Secrete Manager, Lambda, Cloudwatch, Route 53, EC2, RDS, S3.
Có kinh nghiệm với Service Mesh, ElasticSearch, OpenSearch.
Có kinh nghiệm về Gitlab, GitOps, ArgoCD.
Có kinh nghiệm sử dụng GitHub Actions và Deployment Script.
Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ môi trường Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã như Terraform.
Có kinh nghiệm thiết lập Quy trình triển khai cho các ứng dụng toàn ngăn xếp và Hệ thống phân tán.
Có kinh nghiệm tạo chiến lược sao lưu cho SQL, NoSQL DB, các thành phần Serverless và Máy chủ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng Upto 25 triệu + lương KPI. Hỗ trợ thiết bị làm việc. Review lương 6 tháng - 1 năm, một lần (dựa vào năng lực). Du lịch hè, teambuilding gắn kết tình cảm. Quỹ ăn nhẹ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày cho nhân viên. Lương tháng 13. Cơ hội phát triển bản thân, qua các dự án lớn và quy trình chuyên nghiệp. Cơ hội làm việc tại Nhật Bản. Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).
Thu nhập: Lương cứng Upto 25 triệu + lương KPI.
Hỗ trợ thiết bị làm việc.
Review lương 6 tháng - 1 năm, một lần (dựa vào năng lực).
Du lịch hè, teambuilding gắn kết tình cảm.
Quỹ ăn nhẹ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày cho nhân viên.
Lương tháng 13.
Cơ hội phát triển bản thân, qua các dự án lớn và quy trình chuyên nghiệp.
Cơ hội làm việc tại Nhật Bản.
Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, toà nhà Fafim, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-devops-engineer-thu-nhap-toi-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job208484
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển DevOps Engineer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 42 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 42 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Tuyển DevOps Engineer INNOTECH VIETNAM CORPORATION làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Group
Tuyển DevOps Engineer Navigos Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Group
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 46 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 46 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Bảo hiểm PVI
Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Tổng Công Ty Bảo hiểm PVI
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển DevOps Engineer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 42 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 42 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Tuyển DevOps Engineer INNOTECH VIETNAM CORPORATION làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Group
Tuyển DevOps Engineer Navigos Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Group
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 46 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 46 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
45 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển DevOps Engineer Công ty VTC Online làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu Công ty VTC Online
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer Khối Công nghệ thông tin - Viettel Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Khối Công nghệ thông tin - Viettel Telecom
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Tập đoàn G làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn G
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty TNHH Bitu Việt Nam
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực EVN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực EVN Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Funtap
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Trên 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Appota làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Appota
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 21 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LUVINA
Tới 21 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Relipa
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Trên 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
35 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer Panasonic Vietnam Co., Ltd. Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Panasonic Vietnam Co., Ltd. Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH PLAYSTUDIOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PLAYSTUDIOS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm