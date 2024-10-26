Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập 13 - 17 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa

Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập 13 - 17 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa:

- Khánh Hoà

- Ninh Thuận

- Long An ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Chịu trách nhiệm kiểm kê Thu hợp đồng bán hàng bản cứng theo lịch công tác được công ty phân công Hỗ trợ xác minh đơn hàng Thu hồi công nợ khách hàng cũng theo phân công của công ty Địa bàn làm việc: Sẽ bao gồm các tỉnh sau đây: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Long An, DakLak là chính (còn công việc thì có thể di chuyển dọc các tỉnh từ Khánh Hòa đổ vào theo chiều dài bản đồ tới Long An)
Chịu trách nhiệm kiểm kê
Thu hợp đồng bán hàng bản cứng theo lịch công tác được công ty phân công
Hỗ trợ xác minh đơn hàng
Thu hồi công nợ khách hàng cũng theo phân công của công ty
Địa bàn làm việc: Sẽ bao gồm các tỉnh sau đây: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Long An, DakLak là chính (còn công việc thì có thể di chuyển dọc các tỉnh từ Khánh Hòa đổ vào theo chiều dài bản đồ tới Long An)

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, chịu khó, nhanh nhẹn Chấp nhận đi công tác (1 tháng có thể công tác trên 20 ngày) Có kinh nghiệm là 1 lợi thế
Chăm chỉ, chịu khó, nhanh nhẹn
Chấp nhận đi công tác (1 tháng có thể công tác trên 20 ngày)
Có kinh nghiệm là 1 lợi thế

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13tr-17tr Môi trường trẻ trung, thỏa sức sáng tạo, triển khai các Phương án mới nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công việc và năng lực bản thân. Các chế độ BHXH theo quy định
Thu nhập: 13tr-17tr
Môi trường trẻ trung, thỏa sức sáng tạo, triển khai các Phương án mới nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công việc và năng lực bản thân.
Các chế độ BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Lidaco, 19 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-di-lam-ngay-thu-nhap-13-17-trieu-toan-thoi-gian-tai-khanh-hoa-job233355
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 19/09/2025
Long An Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vega City
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Vega City làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Vega City
Hạn nộp: 19/09/2025
Khánh Hòa Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Sóc Trăng Kiên Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Long Hậu
Tuyển Business Intelligence Công Ty Cổ Phần Long Hậu làm việc tại Long An thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty Cổ Phần Long Hậu
Hạn nộp: 18/09/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sugar Town
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Sugar Town
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Cộng Tác Viên thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa CÔNG TY TNHH YAKULT VN
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Môi Giới thu nhập 3 - 5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Pro Company
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 5.2 - 8 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
5 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tổ Trưởng Sản Xuất thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT
8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Pro Company
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Gia Lai CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 7 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên Viên Quản Trị Mạng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (EMC)
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH G & G làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH G & G
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự Án thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Thương mại và Xây dựng Vân Khánh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sale Thị Trường thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chỉ Huy Trưởng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Thương mại và Xây dựng Vân Khánh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư Vấn Viên thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược Sĩ thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa Công ty Cổ Phần Upharma
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa Công ty Cổ phần viễn thông FPT
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 10 - 17 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory Pepsico Việt Nam
10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cộng Tác Viên thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Trà Vinh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản Lý Bán Hàng thu nhập 20 - 45 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND
20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Gia Lai Tập đoàn Tân Á Đại Thành
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản Lý Chi Nhánh thu nhập 40 - 80 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG
40 - 80 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Môi Giới thu nhập 3 - 5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Pro Company
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập 13 - 17 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
13 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm