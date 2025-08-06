Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng I-Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 2, Tòa nhà Green Country, Số 1, Đường 81, Phường Tân Quy, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

- Lập ngân sách, theo dõi và thanh toán các chi phí văn phòng

- Nhập hóa đơn mua hàng hóa và chứng từ liên quan.

- Xuất hóa đơn GTGT bán hàng.

- Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt , ngân hàng.

-Lập báo cáo thuế hàng tháng.

- Lập hợp đồng, theo dõi công nợ phải thu phải trả

- Thực hiện tính lương, các thủ tục BHXH cho Nhân viên

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán – Tài chính

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tối thiểu 5 năm, ưu tiên kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng

- Thành thạo máy tính văn phòng và có thể sử dụng phần mềm kế toán (Misa)

- Nắm vững các quy định về kế toán và đặc biệt về lĩnh vực thuế, các quy định, chính sách về thuế và các nguyên tắc về hạch toán, định khoản kế toán.

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh (CV tiếng Anh)

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao và hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng I-Tech Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận khi phỏng vấn theo năng lực ứng viên

- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động

- Các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty (phép năm, thưởng lễ tết ...)

- Môi trường làm việc thân thiện, bền vững, được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng I-Tech

