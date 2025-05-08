Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH TOÀN HƯNG NHA TRANG làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 02 Nguyễn Văn Cao, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý công nợ đầu ra: Làm hợp đồng, làm báo giá, lên bảng kê công nợ hàng ngày; đối chiếu công nợ hàng ngày và chốt công nợ hàng tuần, tháng; xuất hóa đơn

Theo dõi công nợ, thanh toán; thường xuyên tương tác với khách hàng

Các phần việc khác theo phân công của kế toán trưởng

Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc, giao tiếp nhanh nhẹn

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính...

Biết sử dụng phần mềm Misa, Fast

Làm việc nhiệt tình, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH TOÀN HƯNG NHA TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Thưởng lương tháng 13.

Trợ cấp sinh nhật, các ngày lễ, tết theo quy định.

Chế độ bảo hiểm, phép năm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOÀN HƯNG NHA TRANG

