Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH TOÀN HƯNG NHA TRANG làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TOÀN HƯNG NHA TRANG
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
CÔNG TY TNHH TOÀN HƯNG NHA TRANG

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH TOÀN HƯNG NHA TRANG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: 02 Nguyễn Văn Cao, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý công nợ đầu ra: Làm hợp đồng, làm báo giá, lên bảng kê công nợ hàng ngày; đối chiếu công nợ hàng ngày và chốt công nợ hàng tuần, tháng; xuất hóa đơn
Theo dõi công nợ, thanh toán; thường xuyên tương tác với khách hàng
Các phần việc khác theo phân công của kế toán trưởng
Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc, giao tiếp nhanh nhẹn
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc,
Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính...
Biết sử dụng phần mềm Misa, Fast
Làm việc nhiệt tình, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH TOÀN HƯNG NHA TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Thưởng lương tháng 13.
Trợ cấp sinh nhật, các ngày lễ, tết theo quy định.
Chế độ bảo hiểm, phép năm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOÀN HƯNG NHA TRANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TOÀN HƯNG NHA TRANG

CÔNG TY TNHH TOÀN HƯNG NHA TRANG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: đường Phạm Văn Đồng, tổ 14 Đường Đệ, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

