Tuyển Kế toán thuế Hộ kinh doanh 79 Mart làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 50B Nguyễn Thị Minh Khai, TP Nha Trang ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

-Thực hiện công việc kế toán thuế theo đúng quy định của pháp luật.

-Lập và nộp các báo cáo thuế định kỳ (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, ...).

-Kiểm tra tính chính xác của các chứng từ kế toán liên quan đến thuế.

-Hạch toán các nghiệp vụ kế toán thuế một cách chính xác và kịp thời.

-Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán thuế của công ty.

-Theo dõi các thay đổi về chính sách thuế và cập nhật kiến thức liên tục.

-Làm việc với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề phát sinh.

-Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán thuế.

-Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế.

-Hiểu biết sâu rộng về luật thuế và các quy định kế toán liên quan.

-Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).

-Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt.

-Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

-Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

-Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

-Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

-Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Hộ kinh doanh 79 Mart Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chế độ ngày nghỉ lễ/ nghỉ phép

Thưởng doanh số

Thưởng lễ tết

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh 79 Mart

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.