Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Quảng Cáo Tây Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Quảng Cáo Tây Nam
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Quảng Cáo Tây Nam

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Quảng Cáo Tây Nam

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- 669/10 Bình Trung, Long Hòa, Bình Thuỷ, Tp. Cần Thơ, Quận Bình Thuỷ

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Thiết kế: Banner, tờ rơi, cataloge, hồ sơ, brochure,...
- Chụp ảnh, Quay video các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ của công ty và thường xuyên cập nhật tới khách hàng.
- Tiếp thị sản phẩm của công ty trên các trang mạng
- Chạy ADS: Facebook, Google, Sàn thương mại điện tử,...
- Thực hiện SEO: nghiên cứu từ khóa, xây dựng backlink, site vệ tinh, điều chỉnh các chiến dịch SEO nhằm tối ưu chuyển đổi.
- Content Marketing: Nghiên cứu, phân tích tâm lý/hành vi/sở thích của đối tượng mục tiêu. Xây dựng kế hoạch nội dung hướng đến đối tượng mục tiêu.
- Xây dựng bộ tài liệu công ty.
- Lập các kênh thông tin trên mạng xã hội phù hợp với khách hàng mục tiêu như facebook, zalo, linkedin, viber,... để lan tỏa thông tin và tư vấn kịp thời cho những vấn đề mà khách hàng thắc mắc.
- Quản lý website cũng như các kênh truyền thông khác của công ty.
- Báo cáo kết quả định kỳ, đề xuất các phương án mới, hiệu quả để đạt được mục tiêu doanh thu.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng tối ưu nội dung cho Digital Marketing trên các nền tảng Facebook, Google, Zalo..
- Khả năng thiết kế website bằng worpress, thiết kế video,...
- Luôn chủ động tìm cách giải quyết vấn đề, tối ưu kết quả làm việc
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, thân thiện, cởi mở và hòa đồng, trung thực và thẳng thắn, có tính cầu tiến.
- Nắm bắt nhanh xu hướng
- Có nhiều ý tưởng sáng tạo, tư duy tổng hợp và phân tích tốt
- Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketchup, v.v.
- Sáng tạo, nhiều ý tưởng, thiết kế khác biệt và phong cách.

Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Quảng Cáo Tây Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Đồng phục
Tăng lương
- Có cơ hội thăng tiến lên cấp Quản lý, Lãnh đạo
- Làm việc cùng đội ngũ nhân sự trẻ, năng động
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực
- Lương tháng 13, phép năm.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực
- Tham gia đầy đủ chế độ: BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Quảng Cáo Tây Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Quảng Cáo Tây Nam

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Quảng Cáo Tây Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 669/10 Khu vực Bình Trung, Long Hòa, Bình Thủy, TP Cần Thơ

