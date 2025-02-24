Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Công Nghệ Quang Học Qingmou làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 1 ngõ 104 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Dịch vụ quảng cáo

· Tìm kiếm các KOL/KOC booking video TikTok (chính), Facebook, Youtube: 60-100 video/tháng

· Đàm phán, thương lượng chi phí và ký kết hợp đồng với KOL/KOC

· Xây dựng các tiêu chí đánh giá mức độ hấp dẫn của KOL/KOC trong hoạt động bán hàng cho thương hiệu

· Quản lí hiệu quả Booking Video, Livestream.

· Báo cáo kết quả triển khai công việc Booking Video, Livestream (Ngày, Tháng, Năm)

· Đại diện thương hiệu tạo lập và giữ mối quan hệ thân thiết với các KOC/KOL.

Yêu Cầu Công Việc

· Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở

· Biết cách tìm kiếm Koc và booking cơ bản; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành nghề mỹ phẩm

· Tiếng Anh or tiếng Trung cơ bản

· Có khả năng sử dụng các nền tảng xã hội tốt: FB, Tiktok, Sàn TMĐT, v.v…

· Kỹ năng cập nhật và tổng hợp số/dữ liệu

· Kỹ năng lập kế hoạch báo cáo

· Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng xử lý tình huống nhanh

· Làm việc nhóm và cá nhân, chủ động và quản lý công việc hiệu quả

· Có laptop làm việc trong thời gian thử việc

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Quang Học Qingmou Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thử việc 7tr+8tr5 + KPI + thưởng ds

• Cơ hội làm việc với các thương hiệu uy tín và KOL nổi bật, giúp nâng cao giá trị cá nhân và phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

• Đóng đầy đủ BHXH; Du lịch hàng năm 1 lần, lễ, tết nghỉ theo chính sách của nhà nước;

• Được học hỏi và tham gia vào các chiến dịch marketing tổng thể của thương hiệu.

• Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Leader

• Ưu đãi sản phẩm: Giảm giá các sản phẩm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Quang Học Qingmou

