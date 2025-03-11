Tuyển Điều dưỡng SẮC ĐẸP Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại SẮC ĐẸP Á ĐÔNG
- Hà Nội: Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Tiếp đón và hướng dẫn khách hàng tới sử dụng dịch vụ.
Hỗ trợ Bác sĩ chuyên khoa thực hiện các thủ thuật điều dưỡng, tiêm truyền, thay băng, cắt chỉ, sơ cứu, cấp cứu, phụ mổ.... Thực hiện các công việc điều dưỡng chuyên môn.
Chăm sóc khách hàng trong quá trình trị liệu, dặn dò tại chỗ cách chăm sóc sau khi sử dụng dịch vụ.
Hỗ trợ Bác sĩ theo yêu cầu trong phạm vi công việc.
Giải quyết ngay và báo cáo kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến chuyên môn điều dưỡng.
Làm việc theo sự phân công và điều động của Bác sĩ, quản lý
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.
Thành thạo nghiệp vụ điều dưỡng
Tại SẮC ĐẸP Á ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm... và các chế độ khác theo quy định
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SẮC ĐẸP Á ĐÔNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI