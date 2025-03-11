Tuyển Điều dưỡng SẮC ĐẸP Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

SẮC ĐẸP Á ĐÔNG
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại SẮC ĐẸP Á ĐÔNG

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Tiếp đón và hướng dẫn khách hàng tới sử dụng dịch vụ.
Hỗ trợ Bác sĩ chuyên khoa thực hiện các thủ thuật điều dưỡng, tiêm truyền, thay băng, cắt chỉ, sơ cứu, cấp cứu, phụ mổ.... Thực hiện các công việc điều dưỡng chuyên môn.
Chăm sóc khách hàng trong quá trình trị liệu, dặn dò tại chỗ cách chăm sóc sau khi sử dụng dịch vụ.
Hỗ trợ Bác sĩ theo yêu cầu trong phạm vi công việc.
Giải quyết ngay và báo cáo kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến chuyên môn điều dưỡng.
Làm việc theo sự phân công và điều động của Bác sĩ, quản lý

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp Y trở lên.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.
Thành thạo nghiệp vụ điều dưỡng

Tại SẮC ĐẸP Á ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB 8.000.000đ + Phụ cấp + vé xe + Tiền Dịch vụ + Thưởng khác nếu có
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm... và các chế độ khác theo quy định
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SẮC ĐẸP Á ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SẮC ĐẸP Á ĐÔNG

SẮC ĐẸP Á ĐÔNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 92 (tầng 2), Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

