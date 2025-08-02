Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 Châu Văn Liêm, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện nhận, kiểm tra trang thiết, vệ sinh máy, phòng mổ theo sự phân công.
Chuẩn bị trước, trong và sau phẫu thuật:
+ Test máy gây mê, bật mornitor, máy hút dịch để sẵn ở chế độ chờ
+ Chuẩn bị đầy đủ thuốc, VTTH, dụng cụ cho gây mê, gây tê.
+ Tiếp nhận người bệnh kiểm tra các thông tin: Hành chính, các XN cận lâm sàng chẩn đoán, cách thức phẫu thuật, phương pháp vô cảm, tình trạng nhịn ăn uống, khai thác tiền sử dị ứng và các thuốc đang dùng có liên quan đến gây mê và phẫu thuật
+ Đặt đường truyền chắc chắn, đủ lớn, cho NB thở ô xy, lắp monitor theo dõi M-HA-SPO2-ECG. Check list với BS GM trước khi tiến hành GM. Thực hiện Sign in
+ Tiêm thuốc gây mê hoặc gây tê theo chỉ định, phụ giúp BS làm các thủ thuật đặt NKQ, gây tê TS hoặc gây tê vùng
+ Lắp và cài đặt các thông số máy gây mê, monitor phù hợp theo y lệnh, đặt NB ở tư thế phù hợp với phẫu thuật. Thực hiện Time out
+ Theo dõi NB trong suốt quá trình gây mê, gây tê, phát hiện kịp thời xử trí các bất thường sảy ra, ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác, các thông số, diễn biến trong bảng gây mê hồi sức.
+ Sau cuộc mổ, bàn giao NB cho ĐD phòng hồi tỉnh trạng người bệnh và các lưu ý cần theo dõi sau mổ
Tham gia theo dõi, chăm sóc người bệnh sau mổ, đảm bảo người bệnh được theo dõi liên tục, an toàn trong suốt thời gian tại hồi tỉnh
Tham gia thường trực theo sự phân công của điều dưỡng trưởng khoa.
Tuân thủ các tiêu chuẩn và quy trình để đảm bảo môi trường làm việc an toàn.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa và Điều dưỡng trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng, trình độ Cao đẳng, Đại học loại khá trở lên.
Ưu tiên có chứng chỉ đào tạo gây mê hồi sức
Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe
Kỹ năng sử dụng các thiết bị máy móc y tế cần thiết cho chăm sóc chuyên khoa
Kỹ năng vi tính: sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nhiệt tình và ham học hỏi (ưu tiên)
Quyết đoán trong công việc, linh hoạt, mềm dẻo. Có sức khỏe tốt.
Giới tính: Nam từ 1m65 trở lên, Nữ từ 1m55 trở lên

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm làm việc;
- Thưởng hệ số, thưởng lương tháng 13 theo quy định của Bệnh viện;
- Hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, BH sức khỏe, nghỉ phép, nghỉ tuần và nghỉ Lễ theo quy định;
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi chung của Bệnh viện: miễn phí ăn ca; nghỉ mát; ưu đãi khi thăm khám, điều trị cho bản thân và người nhà tại tất cả các cơ sở thuộc hệ thống Y tế Hồng Ngọc, chính sách quan tâm tới con em CBNV, ưu đãi các dịch vụ café, nhà hàng tại viện…;
- Không gian làm việc hiện đại trong Bệnh viện khách sạn 5 sao;
- Môi trường chuyên nghiệp về lĩnh vực y tế cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế;
- Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;
- Hỗ trợ cấp giấy phép hành nghề

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Đường Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

