Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 121 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Nhận phiếu chỉ định/phiếu bàn giao/phiếu khai sàng lọc và nhập lên hệ thống
Check/đối chiếu toàn bộ thông tin hành chính/dịch vụ xét nghiệm khớp với bệnh nhân
Ghi nhận lỗi nhập sai và xử lý
Hỗ trợ nhận mẫu xét nghiệm
Hỗ trợ xử lý kết quả xét nghiệm
Hỗ trợ tư vấn, giải đáp, hướng dẫn theo nhu cầu của khách hàng

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Y, Điều dưỡng/Kỹ thuật viên xét nghiệm (chấp nhận sinh viên đang chờ bằng)
Tin học văn phòng tốt, tốc độ đánh máy nhanh, chính xác
Có khả năng làm việc nhóm
Có trách nhiệm trong công việc, nhanh nhẹn, tỷ mỉ, cẩn thận ./

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập Hấp dẫn: 9-11tr, Có cơ chế lương trực riêng
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, teambuilding du lịch hàng năm...
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, linh hoạt, hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo và học sẽ đi đôi với thực hành.
Ưu đãi khi bản thân và người nhà sử dụng dịch vụ xét nghiệm của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 121 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

