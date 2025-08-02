Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 121 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Nhận phiếu chỉ định/phiếu bàn giao/phiếu khai sàng lọc và nhập lên hệ thống

Check/đối chiếu toàn bộ thông tin hành chính/dịch vụ xét nghiệm khớp với bệnh nhân

Ghi nhận lỗi nhập sai và xử lý

Hỗ trợ nhận mẫu xét nghiệm

Hỗ trợ xử lý kết quả xét nghiệm

Hỗ trợ tư vấn, giải đáp, hướng dẫn theo nhu cầu của khách hàng

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Y, Điều dưỡng/Kỹ thuật viên xét nghiệm (chấp nhận sinh viên đang chờ bằng)

Tin học văn phòng tốt, tốc độ đánh máy nhanh, chính xác

Có khả năng làm việc nhóm

Có trách nhiệm trong công việc, nhanh nhẹn, tỷ mỉ, cẩn thận ./

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập Hấp dẫn: 9-11tr, Có cơ chế lương trực riêng

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, teambuilding du lịch hàng năm...

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, linh hoạt, hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo và học sẽ đi đôi với thực hành.

Ưu đãi khi bản thân và người nhà sử dụng dịch vụ xét nghiệm của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

