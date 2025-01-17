Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÁI THỊNH làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÁI THỊNH
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: TCT TTH Group
- Bệnh Viện YHCT Nguyên Phúc, Đường 72m, Trung Tiến, Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Chăm sóc bệnh nhân
Hỗ trợ bác sĩ
Quản lý hồ sơ bệnh án
Tư vấn và giáo dục sức khỏe
Thực hiện đúng theo y lệnh
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kiên nhẫn tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao
Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Điều dưỡng/Y tá
Có chứng chỉ hành nghề theo pháp luật ( Nếu chưa có công ty có thể hỗ trợ cấp chứng chỉ)
Thành thạo các kỹ năng y tế cơ bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÁI THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
ĐỒNG HÀNH CÙNG TTH GROUP VỚI NHIỀU QUYỀN LỢI HẤP DẪN
- Lương khởi điểm hấp dẫn và cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm.
- Được tham gia đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.
- Được thưởng vào các dịp lễ, quà sinh nhật .... theo quy định.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự
- Được tạo điều kiện học tập nâng cao kỹ năng chuyên môn, phát triển bản thân và có cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Tham quan du lịch cùng công ty hàng năm..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÁI THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
