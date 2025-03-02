Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Long Sinh làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - Lô B5 KCN Suối Dầu,Khánh Hòa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch & chiến lược nội dung trên các nền tảng số (TikTok, Facebook, YouTube, Website...) theo từng chiến dịch marketing.

- Sáng tạo nội dung đa định dạng (bài viết, hình ảnh, video, infographic...)

- Đi công tác hàng tháng để ghi nhận tư liệu thực tế, phỏng vấn, chụp ảnh/quay video phục vụ nội dung chân thực, trực quan hơn.

- Bắt trend & tối ưu nội dung theo các xu hướng mới, áp dụng sáng tạo vào chiến lược content.

- Quản lý & phân tích hiệu suất nội dung theo từng chiến dịch, đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu thực tế.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan (thiết kế, quảng cáo, kinh doanh...) để triển khai các chiến dịch hiệu quả.

- Đảm bảo nội dung tuân thủ định hướng thương hiệu và chuẩn SEO, tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 25 - 35.

- Sẵn sàng đi công tác hàng tháng để khai thác nội dung thực tế, phục vụ quá trình sản xuất content.

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung (TikTok, Facebook, YouTube...).

- Nhạy bén với xu hướng, có khả năng bắt trend và tạo nội dung thu hút.

- Nhiệt tình, chủ động, linh hoạt và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại Công ty TNHH Long Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: 10tr -15tr + Thưởng+ Phụ cấp

- Được thưởng tháng lương thứ 13, các dịp lễ tết.

- Được đánh giá và xét duyệt tăng lương hằng năm.

- Du lịch hàng năm.

- Cơ hội thăng tiến tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Long Sinh

