Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần WE Food làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Champa Factory, No. 2 Phu Binh Street, Vinh Thanh Commune, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết và biên tập nội dung cho website, mạng xã hội và email, đảm bảo tuân thủ SEO và phù hợp với giọng điệu thương hiệu.

Xây dựng các kế hoạch marketing kỹ thuật số tổng thể bao gồm SEO, SEM, mạng xã hội, email và nội dung.

Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads và Facebook Ads, đồng thời tối ưu hóa ngân sách.

Theo dõi và điều chỉnh ngân sách cho các chiến dịch quảng cáo, đảm bảo hiệu quả chi phí.

Duy trì và phát triển các kênh mạng xã hội.

Xây dựng và triển khai các chiến dịch email marketing.

Theo dõi và đánh giá kết quả chiến dịch bằng các công cụ như Google Analytics và Facebook Insights, đồng thời đưa ra đề xuất tối ưu hóa.

Phân tích dữ liệu thị trường và đối thủ cạnh tranh nhằm hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược.

Thực hiện nghiên cứu từ khóa, tối ưu hóa nội dung website và quản lý các chiến dịch quảng cáo tìm kiếm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sĩ chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan;

Có 1–2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan trong ngành thực phẩm;

Có tư duy khởi nghiệp;

Có khả năng làm nhiều việc cùng lúc và chú trọng đến chi tiết;

Kỹ năng viết và giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

Chủ động, tích cực, ham học hỏi, yêu thích thử thách, làm việc độc lập và thích nghi tốt;

Biết sử dụng các công cụ thiết kế đồ họa và chụp ảnh là một lợi thế;

Yêu thích lối sống lành mạnh và thân thiện với môi trường.

Tại Công Ty Cổ Phần WE Food Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và thưởng cạnh tranh

Thưởng các ngày lễ, thưởng Tết, lương tháng 13

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần WE Food

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.