Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa:

- Căn 1Q, Chung cư CT1, Toà nhà VCN Phước Hải, Phường Phước Hải,Khánh Hòa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu, phân tích và xác định các xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng.
- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch online marketing trên các nền tảng như Facebook, Tiktok, Instagram, Zalo OA...
- Theo dõi, đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch online marketing.
- Tương tác và duy trì mối quan hệ với khách hàng trên các nền tảng.
- Giải quyết các phản hồi, thắc mắc và khiếu nại của khách hàng một cách kịp thời và hiệu quả.
- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong team Marketing để cùng thực hiện các dự án và nhiệm vụ được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệp ĐH, CĐ các ngành kinh tế, Marketing
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc.
- Kỹ năng viết lách và sáng tạo nội dung tốt.
- Có khả năng quay dựng Video là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiệt huyết.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước.
- Mức lương: Thoả thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 27-29 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

