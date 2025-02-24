Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - Căn 1Q, Chung cư CT1, Toà nhà VCN Phước Hải, Phường Phước Hải,Khánh Hòa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing

- Nghiên cứu, phân tích và xác định các xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng.

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch online marketing trên các nền tảng như Facebook, Tiktok, Instagram, Zalo OA...

- Theo dõi, đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch online marketing.

- Tương tác và duy trì mối quan hệ với khách hàng trên các nền tảng.

- Giải quyết các phản hồi, thắc mắc và khiếu nại của khách hàng một cách kịp thời và hiệu quả.

- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong team Marketing để cùng thực hiện các dự án và nhiệm vụ được giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên tốt nghiệp ĐH, CĐ các ngành kinh tế, Marketing

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc.

- Kỹ năng viết lách và sáng tạo nội dung tốt.

- Có khả năng quay dựng Video là một lợi thế.

Quyền Lợi

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiệt huyết.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước.

- Mức lương: Thoả thuận

Cách Thức Ứng Tuyển

