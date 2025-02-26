Tuyển Digital Marketing Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: 01 Nguyễn Mậu Tài, Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Digital Marketing
Thực hiện nghiêm túc các công việc thuộc thẩm quyền của giảng viên trong việc quản lý sinh viên, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi, sử dụng tài nguyên theo quy định
Tham gia các hoạt động chuyên môn: Họp chuyên môn, Workshop, hướng dẫn sinh viên làm đề tài NCKH,…
Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của Bộ môn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Thương mại điện tử, Marketing, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ thông tin...và chuyên ngành liên quan
Tác phong chuẩn mực, năng lực chuyên môn tốt
Có kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy sáng tạo
Trung thực, yêu nghề
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc thực tế về Digital Marketing và nhiệt tình, yêu thích công việc giảng dạy

Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô E2a-7, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

